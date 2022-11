Jugoslovani uživali: dva tedna na ladji, šampanjec in dodatnih 140 kg

Zanimivo zgodbo s svetovnega prvenstva v nogometu 1930 je prinesel beograjski dnevnik Sportski žurnal. Na prvem mundialu, ki ga je gostil Urugvaj, pozneje tudi svetovni prvak, je odpotovalo nekaj evropskih reprezentanc, med njimi tudi Jugoslavija. Jugoslovani – tedaj brez nogometašev iz Slovenije – so potovali v Montevideo dobra dva tedna na ladji, na kateri so bile še izbrane vrste Romunije, Francije in Belgije. Jugoslavija je končala v skupini pred Brazilijo in Bolivijo, v polfinalu jo je zmlel Urugvaj z izidom 6:1.

Nezdravo prehranjevanje

Kot je razkril vratar Milovan Jakšić, je bil padec gostov v igri povezan tudi z nezdravim prehranjevanjem vse od začetka poti proti Južni Ameriki. »V hotelu smo imeli hrane v izobilju, točili so tudi šampanjec. Jedli smo zajtrk, kosilo, večerjo in dve zajetni malici. Najhuje se je resda zgodilo že prej, pred tekmo z Urugvajem je bila reprezentanca v seštevku za 140 kg težja kot ob zadnjem tehtanju v domovini pred odhodom na mundial,« je razkril Jakšić.

Takole je denimo padel gol med tekmo Urugvaja in Argentine na SP 1930. FOTO: Wikipedia

Potovanje na ladji, kjer nogometaši niso mogli ustrezno trenirati, jedli pa so enako kot prej, je torej pustilo velike posledice. Po tem izračunu se je vsak reprezentant v povprečju zredil za 12 kg v mesecu dni.