Lewandowskemu dvoboj z Messijem odpira stare rane

Lionel Messi je Argentino potegnil iz brezna, a kot je po zmagi nad Mehiko ugotavljal selektor Lionel Scaloni, časa za slavje ni. Gavči še niso v osmini finala, za konec skupinskega dela pa jih čaka Poljska z Robertom Lewandowskim. Ta je bil v zadnjih letih pogost krvnik Barcelone z in brez Messija, zdaj je velikega Argentinca nasledil na Camp Nouu, kjer so ga že vzeli za svojega. Kaj prinaša prvo mesto v skupini C, za katerega se bosta v sredo na medsebojni tekmi merili tudi Savdska Arabija in Mehika? Najverjetneje izogib svetovnim prvakom Francozom, ki so bili pred štirimi leti v Rusiji seveda usodni za Argentince ravno v osmini finala ...