Lionel Scaloni je igralce le postavil na ustrezne položaje

Med številnimi nogometnimi strokovnjaki, ki jih je navdušilo 22. svetovno prvenstvo v nogometu in finale je tudi Carlo Ancelotti.

»Turnir je bil odličen in končal se je s čudovitim finalom. Argentina si je zaslužila naslov, do njega pa je prišla zaradi dveh razlogov. Imela je dobre in najboljše igralce, ki sta se jim pridružila še Julian Alvarez in . Francija in Argentina sta pot do finala tlakovali s čvrsto obrambo in kakovostjo nogometašev,« je poudaril trener madridskega Reala in pohvalil argentinskega selektorja Lionela Scalonija.

»Izjemno delo je opravil, a ni naredil ničesar novega. Samo postavil je igralce na ustrezne položaje in vzpostavil odlično organiziranost v obrambi.«

Sloviti Italijan se je dotaknil tudi zapisov o možnosti prevzema brazilske nogometne reprezentance. Oziroma o tem sploh ni govoril, temveč je dal vedeti, da ga ta trenutek zanima le Real. »Ne vem, kaj mi prinaša prihodnost. V Madridu mi je odlično, v tej sezoni imam veliko ciljev. Za prihodnost bo še čas za razmislek. Če me Real prej ne bo odstavil, ne bom šel nikamor,« je razblinil vse neznanke 63-letni trener iz Reggiola in petkratni zmagovalec lige prvakov, enkrat kot igralec Milana, štirikrat kot trener.