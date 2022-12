Macron zapustil Katar z dolgim nosom: Bil sem tako žalosten kot Mbappe

Emmanuel Macron, ki je na predsedniškem letalu v Doho pripeljal tudi več poškodovanih francoskih reprezentantov, med njimi tudi vezista Juventusa Paula Pogbaja, je z rojaki razočaran zapuščal prizorišče pravkar končanega svetovnega prvenstva. Po druženju z vplivneži na častni tribuni štadiona Lusail Iconic, kjer je bilo poleg emirja Tamima bin Hamada Al-Thanija moč opaziti tudi nekdanjega zvezdnika francoskega velikana Paris Saint-Germaina, Zlatana Ibrahimovića, se je po zadnjem sodnikovem žvižgu udeležil podelitve nagrad.

Skupaj s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom je čestital tako zmagovalcem kot tudi poražencem, med katerimi je bil seveda tudi Kylian Mbappe, ki mu je Macron namenil nekaj dodatnih besed.

»Mbappe je velik igralec, a je še mlad. Rekel sem mu, da ima šele 24 let. Bil je najboljši strelec tega svetovnega prvenstva in že je osvojil en naslov svetovnega prvaka, zdaj je odigral še en finale,« je za RMC povedal Macron.

»Bil sem tako žalosten kot on. Povedal sem mu, da smo ponosni nanj in da smo na koncu koncev izgubili zgolj nogometno tekmo. Nič ne de, to je šport. Na koncu prvega polčasa se je zdelo, da smo zelo daleč od uspeha. Do takšnih preobratov je sicer v zgodovini že prihajalo, a niso ravno pogosti. Neverjetno je, kaj je uspelo Mbappeju in celotnemu moštvu. Spet so bili videti lačni, verjeli so in po dveh čudežih smo imeli tekmo v naših rokah,« se je dramatičnega razpleta, Argentina je Francijo po dveh golih na obeh straneh v podaljšku in izidu 3:3 ugnala po izvajanju najstrožjih kazni ter osvojila svoj tretji naslov svetovnega prvaka.

Francozi ostajajo pri dveh in so zamudili priložnost, da bi kot tretji v zgodovini po Italiji med letoma 1934 in 1938 ter Braziliji med letoma 1958 in 1962 ubranili naslov.