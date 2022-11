Manj kot 0,7 odstotka do sodniške popolnosti

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so se pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) leta 2018 po svetovnem prvenstvu v Rusiji pohvalili, da se je z uvedbo sistema VAR natančnost sodniških odločitev še močneje približala popolnosti (99,3 %), naj bi prihod polavtomatskega sistema, ki debitira v Katarju in omogoča hitrejše ter natančnejše odločanje pri dosojanju nedovoljenih položajev, še izboljšala predstave delivcev nogometne pravice. V zanimivi grafiki lahko spoznate delovanje najnovejšega »pomočnika« sodnikov, ki je Mariborčanu Slavku Vinčiću že na tekmi 1. kola skupinskega dela med Argentino in Savdsko Arabijo pomagal sprejeti nekaj ključnih odločitev.