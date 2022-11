Mbappe in Benzema navdušila obe legendi, Messi in Modrić le eno

S tekmo med Katarjem in Ekvadorjem (nedelja, 17.00) bodo odprli letošnje svetovno prvenstvo v nogometu, športni vrhunec leta 2022. Navijači polemizirajo o favoritih in njihovih možnostih, številni primerjajo tržno vrednost posameznih reprezentanc in formo glavnih adutov. Med zunanjimi opazovalci so tudi nekdanji igralci, trenerji in selektorji.

V svoji ekipi sta uvrstila šest istih imen

Dva izmed nekdanjih vrhunskih nogometnih trenerjev so italijanski mediji – Italije ne bo na šampionatu – zaprosili za njuni idealni enajsterici mundiala v Katarju. To sta slovita strokovnjaka Arrigo Sacchi in Fabio Capello. Zanimivo, oba sta uvrstila v svoji ekipi šest istih imen.

Arrigo Sacchi (levo, ob njem Aleksander Čeferin, ki mu je letos namenil nagrado predsednika Uefe) je izbral v konico napada tudi Karima Benzemaja (drugi z desne). FOTO: Murad Sezer/Reuters