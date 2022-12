Messi podrl rekord instagrama, ki je bil v lasti jajca

Objava 35-letnega argentinskega nogometnega asa Lionela Messija s fotografijami, na katerih se s pokalom za naslov veseli po nedeljski zmagi v finalu mudniala proti Franciji, je do torka zjutraj prejela več kot 57 milijonov všečkov na družbenem omrežju in trend še narašča. S tem je Messi, ki se je v zapisu zahvalil za podporo družini in vsem naijačem Argentine, prehitel objavo z računa world_record_egg, ki je doslej veljala za najbolj všečkano objavo na instagramu.

Fotografija jajčeca je bila objavljena 4. januarja 2019 z namenom doseganja svetovnega rekorda na instagramu. Do torka zjutraj je prejela nekaj več kot 56,1 milijona všečkov. Pri tej objavi je šlo tudi za kampanjo o duševnem zdravju.