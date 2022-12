Messija bi Avstralci odrezali, nato pa še poslali v pokoj

V nadaljevanju preberite:

Za privržence nogometa in neposredne izvajalce na zelenici štadionov letošnjega svetovnega prvenstva ni premora – do torka bomo po sinočnjem razpletu zadnjih tekem skupinskega dela spremljali dvoboje osmine finala, Argentina in Nizozemska sta se znašli v vlogi izrazitih favoritov proti Avstraliji oziroma Združenim državam Amerike, toda na letošnjem mundialu smo že bili priča tudi večjim presenečenjem. Enega so bili deležni tudi Argentinci, ki jih je premagala Savdska Arabija, kako bo šlo Lionelu Messiju proti še enemu azijskemu predstavniku, ki je poleg Japonske in Južne Koreje poskrbel za nepričakovan azijski hat-trick z uvrstitvijo med 16 najboljših na svetu?