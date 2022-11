Neymar objavil fotografijo gležnja, ki ni videti dobro

Pred tekmo drugega kola v skupini G, Brazilijo po zmagi nad Srbijo z 2:0 čaka izbrana vrsta Švice, je že jasno, da rojakom ne bo mogel pomagati prvi zvezdnik Neymar. Vedno bolj pa je vprašljiv tudi njegov nastop proti Kamerunu v zadnjem kolu, če pa gre sklepati po nedavno objavljeni fotografiji napadalca Paris Saint-Germaina na družbenih omrežjih, ga čaka bitka s časom tudi v primeru uvrstitve v izločilne boje.

»Dajmoooo,« je poleg simbola molitve in štirih fotografij, dve prikazujeta tudi veliko oteklino, objavil Neymar. Tridesetletni as je utrpel poškodbo stranskih vezi gležnja, je v petek potrdil zdravnik brazilske ekipe Rodrigo Lasmar. Usodno je bilo trčenje z Nikolo Milenkovićem v drugem polčasu, Neymar je ostal na zelenici, toda kmalu po drugem golu Richarlisona za končnih 2:0 in zmago Brazilije sedel na klop ob tolažbi soigralcev in članov strokovnega štaba.

Brazilski mediji so sicer že namigovali, da bosta tako Neymar kot bočni branilec Danilo selektorju Titeju na voljo šele v drugem delu prvenstva, če se kariokam tja po pričakovanjih seveda uspe prebiti. Tekma s Kamerunom sledi v petek, 2. decembra, zmagovalec skupine G bi se z drugouvrščenim iz skupine H (Portugalska 3, Južna Koreja in Urugvaj po 1, Gana 0) nato v osmini finala pomeril 5. decembra, v primeru osvojitve drugega mesta pa bi Brazilci igrali z zmagovalcem skupine H dan kasneje.