Osvojil je naslov z Maradono, Messi pa mu je razkril veliko skrivnost

Jorge Valdano, ki je ob boku Diega Maradone osvojil naslov svetovnega prvaka leta 1986 v Mehiki, se je v izjavah za španski radio Cadena COPE ozrl na pravkar končani nogometni mundial. Seveda tudi tokrat ni šlo brez primerjav med Maradono in Lionelom Messijem, ki je z rojaki na svetovni prestol stopil letos v Katarju.

»Podobna sta si v genialnosti. Razlika je v tem, da je bil v Mehiki Diego na vrhuncu telesnih moči pri 26 letih, Leo pa jih šteje že 35 in moral je uporabiti tako svojo genialnost kot tudi izkušnje. Vsaka njegova poteza je bila odločilna. To sta dva genija, ki sta pustila pečat na svojem nogometnem obdobju, s tem da je Messi to počel 20 let,« je dejal Valdano.

Ta je pred mundialom opravil tudi odmeven intervju z Messijem, ki naj bi mu dejal, da bo poskušal nastopiti tudi na SP 2026, čeprav je napovedal, da je katarski mundial njegov zadnji. »Omenil sem mu, da nihče še ni igral na šestih in da bo to njegov zadnji. 'Nemogoče. Če postanem prvak, si dresa ne slečem do SP 2026!'« naj bi Valdanu odvrnil Messi.

Ta bo leta 2026 dopolnil že 39 let, ko bodo mundial gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Prav ZDA številni vidijo kot zadnjo (klubsko) etapo Messijeve kariere, saj je že dlje časa lastnik luksuznega stanovanja v Miamiju, nekajkrat pa je sicer tudi namignil, da bi ga zanimalo tudi igranje za domače Newell's Old Boys iz Rosaria.