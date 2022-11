Mitrović: Glave gor, vse je v naših rokah

Srbski orli so visoko leteli, Brazilci so jih strmoglavili na trdna tla. Selektor Dragan Stojković ni skrival razočaranja po porazu z 0:2, njegova reprezentanca ni sprožila niti enega strela v okvir vrat.

»V drugem polčasu so nas razbili, bili smo katastrofalni. To me preseneča. Zatajili smo tam, kjer smo najboljši. Prvi polčas je bil še v redu, ampak bilo je preveč slabih okoliščin. Imamo tri rekonvalescente, Kostića, Mitrovića in Vlahovića, ki še niso stoodstotno pripravljeni,« je olajševalno okoliščino našel nekdanji jugoslovanski virtuoz Piksi in izpostavil ključno težavo: »Ni bil problem v taktiki, žal mi je, ker smo zatajili v fizičnem smislu. Zdaj moramo izkoristiti proste dni, potem pa na dveh tekmah odločiti o svoji usodi.«

Srbija, ki je veljala za tihega favorita SP, saj je v kvalifikacijah zasedla prvo mesto pred Portugalsko, si bo kožo reševala v ponedeljek s Kamerunom in v petek s Švico, s katero ima neporavnane račune s prejšnjega SP v Rusiji. Tam je Švica v odločilni tekmi zmagala z 2:1, tekma je bila polna incidentov, strelca Granit Xhaka in Xherdan Shaqiri sta prejela kazen Fife zaradi nešportnega obnašanja.

Bolje zdaj kot na drugih dveh tekmah

Aleksandar Mitrović, strelec gola v Lizboni, s katerim si je Srbija priigrala SP, bodri soigralce: »Še vedno je vse odvisno od nas. Prezgodaj je za analize, ampak mislim, da smo telesno padli. Manjkalo nam je agresivnosti. Igrali smo proti eni najboljših reprezentanc na svetu, bolje da smo izgubili zdaj kot na naslednji dveh tekmah,« je dejal napadalec Fulhama.

»Nismo delali pritiska na žogo. Nasploh nismo bili nevarni, kot smo ponavadi. Manjkala je zaključna podaja, tudi ni bilo te predrznosti, ki jo sicer imamo. Morda je razlog v tem, ker že nekaj časa nismo igrali tekme. Proti Kamerunu bo bolje, samo zmaga pride v poštev,« je dodal Mitrović.