Prezgodnja ura za Messija in soigralce: Dobro jutro, Argentina!

V nadaljevanju preberite:

Na svetovnem prvenstvu smo doživeli prvi šok, potem ko je Savdska Arabija nepričakovano premagala Argentino. Senzacija? Prvi polom favoritov? Zaslužena zmaga Arabcev? Vse našteto! V nogometu nihče več ne priteče na igrišče s spuščenimi hlačami, tudi »pičlih« 25 milijonov evrov vredna zalivska ekipa se ni ustrašila 30-krat dražje ekipe iz elitnega razreda. Argentinci so na tleh, toda nimajo časa za objokovanje.

Seveda vsega še ni konec, navsezadnje je tudi Španija leta 2010 izgubila prvo tekmo s Švico, nato pa odplesala afriški turnir do konca v ritmu tiki-taka in se prvič v zgodovini zavihtela na nogometni Mont Everest. Toda treba bo spremeniti marsikaj, je potrdil tudi Lionel Messi in pozval soigralce. Kako je prišlo do senzacije in kaj morajo spremeniti Argentinci za tekmi z Mehiko in s Poljsko?