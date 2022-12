Selektor Belgije v solzah odpustil samega sebe

Belgija je v skupini F zasedla tretje mesto za Marokom in Hrvaško, ki bi jo rdeči vragi v zadnjem kolu morali premagati, če bi si želeli zagotoviti vozovnico osmine finala. Toda Belgijci so spet močno razočarali na verjetno zadnjem velikem turnirju svoje »zlate generacije«, katere največji dosežek bo tako očitno ostalo tretje mesto s svetovnega prvenstva v Rusiji leta 2018.

»Moja situacija je zelo jasna. To je moj konec,« je na novinarski konferenci v solzah dejal selektor Roberto Martinez, 49-letni Katalonec, ki je (bil) tudi športni direktor reprezentance in je tako bolj kot ne odpustil samega sebe. »Odločitev sem sprejel že pred prvenstvom, to je bil dolgoročen projekt. Od leta 2018 bi lahko sprejel različne službe, a nisem odstopil, zdaj pa je to konec,« je po šestih letih na klopi Belgije povedal Martinez.

Nekdanjega trenerja Swansea Cityja, Wigana in Evertona so v minulih letih povezovali s klopmi nekaterih evropskih velikanov, tudi Barcelone, napadalec Belgije Michy Batshuayi pa je priznal, da ga je selektorjeva odločitev presenetila.

»Povedal nam je v solzah. To je tudi konec za nekatere igralce, številni so v slačilnici po tekmi jokali,« je povedal Batshuayi, Martinez pa je izpostavil nekaj imen, okoli katerih bo Belgija očitno gradila v prihodnosti.

»Igralci, kot so (Youri) Tielemans, (Amadou) Onana, (Jeremy) Doku ... Zlata generacija je dosegla nekaj, kar naj služi kot navdih prihodnjim rodovom. Zapuščina živi naprej, oni pa morajo še naprej ohranjati visoke standarde,« je še dejal Martinez.