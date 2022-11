Slavko Vinčić brez ogrevanja: Takoj z Lionelom Messijem

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju bo slovenska sodniška ekipa na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem prvo tekmo sodila v torek. Slovenci bodo sodili na dvoboju skupine C med Argentino in Savdsko Arabijo. Sodniški komite pri mednarodni nogometni zvezi (Fifa) je danes sporočil sodniške zasedbe za torkove tekme na SP v Katarju.

Vinčić ter njegova slovenska pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bodo tekmo vodili ob pomoči četrtega sodnika Senegalca Maguetteja Ndiayeja, v videosobi pa bosta Nizozemec Pol van Boekel in Nemec Bastian Dankert. Ta dvoboj skupine C, ki se bo začel ob 11. uri, bo potekal na stadionu Lusail, isti objekt bo gostil tudi finalno tekmo 18. decembra.

Uefa mu je zaupala finale evropske lige

Vinčić je kot sodnik leta 2015 prvič sodil v izločilnih delih evropskih tekmovanj ter leto pozneje debitiral v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov. Od tedaj redno sodi tekme lige prvakov, konec leta 2019 je bil uvrščen v elitno skupino evropskih sodnikov.

Vinčić ne okleva, kadar je treba uporabiti pomoč VAR. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Najvišje priznanje s strani krovne evropske zveze Uefe je prejel 18. maja letos, ko je vodil finalno tekmo evropske lige v Sevilli med ekipama Eintracht in Glasgow Rangers. Dan po finalni tekmi ga je Fifa uvrstila med 36 sodnikov, med njimi je 11 evropskih, ki bodo delili pravico na SP.