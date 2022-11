Sloviti Nemec z ameriškim potnim listom grdo o Irancih

V nadaljevanju preberite:

Z objavo napovedi odločilne tekme za napredovanje v osmino finala na družbenih omrežjih Instagramu in Twitterju z zastavama obeh držav so Američani ujezili trdo linijo Islamske republike Iran. Na trobojnici ni bilo uradnega simbola islamske države. Čeprav je bila objava hitro izbrisana iz omrežij, je bil iranski odgovor na najvišji politični ravni hiter in oster. Iranska vlada je od Svetovne nogometne zveze zahtevala izločitev ameriške reprezentance s svetovnega prvenstva. Še prej je Irance in njihovega selektorja razkuril nekdanji selektor ZDA in bivši nemški reprezentant Jürgen Klinsmann.