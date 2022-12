Trpi z Argentinci, Vombergarja pa je povabil nazaj k Olimpiji

V nadaljevanju preberite:

Agustin Doffo je Olimpijo okrepil, ko je na njeni klopi še sedel Robert Prosinečki. Argentinec je nato doživel in preživel turbulentno obdobje po slovesu ikone hrvaškega nogometa, njegovega naslednika Alberta Riero pa je tako prepričal, da brez njega ni sestavil še nobene začetne enajsterice na tekmah 1. SNL. S 27-letnikom iz Olive smo se pogovarjali o izvrstnem začetku prve sezone na sončni strani Alp, Anteju Vukušiću, Andresu Vombergarju in seveda tudi o svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer Doffo že od začetka turnirja v Katarju trpi z Lionelom Messijem in soigralci.