V Argentini državni praznik, sledi zabava za vse čase

Letalo z nogometnimi svetovnimi prvaki Argentinci, ki so v nedeljo v Katarju osvojili tretjo svetovno zvezdico, je v torek ob 2.40 zjutraj po lokalnem času pristalo na mednarodnem letališču v Buenos Airesu. Belo-sinje modri bodo noč preživeli v svojem vadbenem centru blizu letališča, preden jih čaka proslava.

A že pred vadbenim centrom reprezentance se je zbralo na tisoče navijačev, ki so jih prišli čakat v upanju, da bodo uzrli svoje nogometne idole in tako težko pričakovani zlati pokal, piše francoska tiskovna agencija AFP. Nato bodo okoli poldneva nogometaši po središču mesta naredili velik krog na vrhu avtobusa Imperial okoli obeliska, ki ga bo pospremila ogromna množica, pričakujejo na milijone navijačev, torek pa je vlada razglasila za državni praznik.

»Tu bomo vso noč in tudi jutri. K sreči je jutri praznik, ne bo nam treba delati, tako da se bomo odpravili do obeliska,« je pred letališčem za AFP dejal 25-letni študent Ayrton Kerdocas. Lionel Messi, kapetan in prvo ime argentinskega uspeha v Katarju, je bil prvi, ki se je pojavil na vrhu stopnic za izkrcanje, v rokah pa je visoko dvignil zlati pokal in se podal na rdečo preprogo, razgrnjeno po stezi poslovnega letališča Ezeiza.

Airbus A330 Aerolinas Argentinas je nosil napis »ena ekipa, ena država, ene sanje«, na njegovem zadnjem krilu pa sta narisana obraza Messija in Angela Di Marie, še enega junaka nedeljskega finala, ki je dosegel drugi zadetek proti Franciji. Že na letališču so imeli nogometaši zasebni VIP-sprejem. »Prišla sem zaradi svoje strasti do Argentine. Ljubim Messija, ljubim celotno ekipo,« je dejala 55-letna vzgojiteljica v vrtcu Alejandra Diaz.

Enainštiridesetletni Welder Javier Merina je zase dejal, da je fanatičen navijač Messija in je prišel na letališče zato, da bi se mu njegov idol podpisal na fotografijo. »Če mi ne bo uspelo, bom šel še v Rosario, od koder je doma, v njegovo rojstno mesto Funes, če bo treba,« je za AFP dodal Merina.

Eden izmed najbolj osupljivih posnetkov je v času mundiala nastal na eni najprometnejših ulic v Buenos Airesu, ki je bila skoraj povsem prazna, nato pa je odločilna enajstmetrovka Gonzala Montiela v finalu proti Franciji začela noro slavje:

Messi se je z naslovom tudi v domovini končno zapisal med nesmrtne kot še en argentinski idol, Diego Maradona, ki je državo leta 1986 na SP v Mehiki popeljal do naslova. »Dobro se spominjam leta 1986, vendar je bila včerajšnja zmaga precej bolj čustvena in tudi precej bolj stresna,« je dejal 65-letni arhitekt Ricardo Grunfeld.

»Ne vem, če se počutim kaj drugače kot leta 1986, vendar je ta zmaga prišla ob pravem času,« je dodala 80-letna Zulema Guereri. Igralci so se po kratkem VIP-sprejemu sredi noči vkrcali na bel dvonadstropni avtobus s tremi zvezdicami ter z napisom »svetovni prvak«, v katerem jih bodo popoldne odpeljali na častni krog. Zdaj pa jih je odpeljal v pripravljalno bazo reprezentance na krajši počitek.

V zraku je odmevala pesem Muchachos, ki jo je spisal ska-bend La Mosca, postala pa je nekakšna neuradna argentinska himna mundiala, ki so jo glasno prepevali navijači in tudi nogometaši. Ta prikliče spomine na Messija ter Maradono in njegova starša Diega in Toto, pa tudi na falklandsko vojno leta 1982 med Argentino in Združenim kraljestvom.

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Matias Baglietto/Reuters

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Luis Robayo/AFP

FOTO: Luis Robayo/AFP

FOTO: Luis Robayo/AFP

FOTO: Luis Robayo/AFP