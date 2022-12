Zvezdniški finale za tretjo zvezdico nad grbom

Obe ekipi v Katarju lovita svoj tretji svetovni naslov. Francozi branijo zmago iz Rusije izpred dobrih štirih let, Argentinci pa so nazadnje slavili pred 36 leti. Potem ko je Hrvaška na tekmi za tretje mesto z 2:1 ugnala Maroko, bo v Katarju popoldne na sporedu le še zadnje dejanje. Za tretji naslov svetovnega prvaka se bosta pomerili Argentina in Francija. Južnoameriška zasedba na naslov čaka že dolgih 36 let. Prvič je bila najboljša na domačem mundialu leta 1978, osem let kasneje pa je na krilih Diega Maradone slavila še v Mehiki.

Francija je dlje čakala na prvi naslov in ga prav tako pred domačim občinstvom osvojila pred 24 leti. Pred štirimi pa je v Rusiji dodala drugo zvezdico po zmagi nad Hrvaško s 4:2. Galski petelini so z uvrstitvijo v finale postali šesta reprezentanca, ki je prišla do zadnje stopničke na vsaj dveh zaporednih mundialih, lahko pa bi postali šele tretja izbrana vrsta, ki bi ji tam uspelo tudi slaviti. To je uspelo le Italiji (1934 in 1938) ter Braziliji (1958 in 1962).

Argentina je v skupini C zasedla prvo mesto, potem ko je uvodoma senzacionalno izgubila proti Savdski Arabiji ter nato premagala Mehiko in Poljsko. V osmini finala je ugnala Avstralijo, v četrtfinalu po najstrožjih kaznih Nizozemsko, v polfinalu pa je bila s 3:0 boljša od Hrvaške.

Francozi so v skupini D po dveh zmagah proti Avstraliji in Danski izgubili proti Tuniziji, a vseeno zasedli prvo mesto. V osmini finala so bili boljši od Poljske, v četrtfinalu so izločili Anglijo, v polfinalu pa z 2:0 še prvo presenečenje mundiala, Maroko. Spopad Argentine in Francije bo tudi obračun zvezdnikov Lionela Messija in Kyliana Mbappeja. Oba sta v Katarju doslej zadela petkrat, Messi ima ob tem tri asistence, eno več od 12 let mlajšega Francoza, sicer soigralca pri Paris Saint-Germainu.

Pravico bo na tekmi na stadionu Lusail delila poljska trojka na čelu z 41-letnim glavnim sodnikom Szymonom Marciniakom.