Španci in Portugalci za SP 2030, Morata poslušal zbadljivke

Portugalska in Španija sta v petek zvečer ob robu prijateljske tekme teh reprezentanc v Madridu uradno predstavili skupno kandidaturo za svetovno prvenstvo leta 2030, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V uradnem sporočilu, ki sta ga podpisala predsednika obeh vlad Antonio Costa in Pedro Sanchez, so Portugalci in Španci zapisali, da bodo s skupnimi močmi skušali priti do SP na Iberskem polotoku.



Ekipi sta se v četrtek zvečer pomerili na prijateljski tekmi za ogrevanje pred bližnjim Eurom. Končala se je z 0:0, je pa bila to tudi simbolična tekma v spomin na prvi uradni dvoboj portugalske ekipe pred sto leti prav s Španijo.



Projekt SP 2030 sta zvezi sicer zagnali že lani jeseni. Verjetni tekmeci Španije in Portugalske za SP čez devet let, ki bo potekalo ob stoletnici prvega mundiala, pa so po poročanju AFP še skupna kandidatura Velike Britanije in Irske ter južnoameriška kandidatura, v kateri bodo predvidoma sodelovali Argentina, Čile, Paragvaj in Urugvaj.

Pesem za Morato, žvižgi za Ronalda, ovacije Pepeju

In tekma? Španci, ki jih vodi Luis Enrique, so imeli več priložnosti za prestižno zmago, tekmo pa so zaznamovali tudi napevi s tribun štadiona madridskega Atletica v smeri napadalca Alvara Morate. Nekdanji član madridskega Reala, ki je po povratku v Madrid oblekel dres Atletica, nato pa minulo sezono odigral kot posojen nogometaš pri Juventusu, je v sodnikovem podaljšku drugega polčasa zapravil najlepšo priložnost tekme s strelom v prečko, navijači pa so se ga lotili z naslednjo pesmijo: »Kako si slab, Morata, kako si slab ...«



Enrique, ki je sprva razočaran krilil z rokami, je nato Morato nagradil z aplavzom, v smeri okoli 15.000 navijačev pa tudi pokazal svoje nestrinjanje nad njihovim početjem. Že na začetku dvoboja so nekdanjemu trenerju Rome, Celte in Barcelone namenili precej žvižgov. Teh je bil deležen tudi nekdanji zvezdnik Reala Cristiano Ronaldo, ob menjavi pa je denimo branilec portugalske reprezentance in še en nekdanji član Reala, Pepe, prejel skorajda stoječe ovacije.



Španski selektor je z objavo seznama nogometašev, na katere bo računal na letošnjem euru 2020, močno razhudil predvsem privržence (in nogometaše) madridskega Reala, saj ni vpoklical niti enega člana kluba s štadiona Santiago Bernabeu na čelu s kapetanom Sergiom Ramosom. Španci se na euro, kjer jih v domači Sevilli čakajo tekme s Poljsko, Slovaško in Švedsko, tako podajajo z vse prej kot soglasno podporo svojih privržencev.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: