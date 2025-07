Gledanost finala klubskega prvenstva veliko nižja kot finala v Katarju

Finalno tekmo klubskega svetovnega prvenstva med angleškim Chelseajem in francoskim PSG v predmestju New Yorka si je na televizijskih ekranih v ZDA ogledalo manj kot tri milijone gledalcev, kar je precej nižja številka od finalne tekme med Argentino in Francijo na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Nedeljsko finalno tekmo na stadionu MetLife v East Rutherfordu si je na ameriških televizijskih postajah ogledalo 2,73 milijona gledalcev. Prenos tekme z angleškim komentarjem na postaji TBS je spremljalo 1,3 milijona, na špansko govorečih postajah Univision in TUDN pa 1,43 milijona gledalcev, je objavil TNT Sports.

Isti vir je zapisal, da je bila druga najbolj gledana tekma na nedavnem klubskem SP četrtfinalna med španskim Realom iz Madrida in nemško Borussio iz Dortmunda, tretja pa med PSG in nemškim Bayernom iz Münchna. Prvo tekmo z angleškim komentatorjem si je ogledalo 957.000, drugo pa 745.000 gledalcev.

Skoraj 18 milijonov več gledalcev

Veliko večje zanimanje je med ameriškimi televizijskimi gledalci vzbudila finalna tekma svetovnega prvenstva med Argentinci in Francozi pred tremi leti v Dohi. Na televizijski postaji Fox si je omenjeno tekmo z angleškim komentarjem ogledalo 17,7 milijona, na špansko govorečih postajah Telemundo in Universo pa 2,58 milijona gledalcev.

Čez leto dni bo nogometno svetovno prvenstvo na sporedu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na mundialu bo prvič v zgodovini nastopilo 48 reprezentanc. V ZDA bodo tekme gostili New York, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Philadelphia, Miami in Boston, v Mehiki Ciudad de Mexico, Monterrey in Guadalajara, v Kanadi pa Vancouver in Toronto.