Košarkarska legenda odslej na dresih Barcelone

Čez slab mesec dni bi legendarni košarkar Kobe Bryant praznoval 47. rojstni dan, od njegove tragične smrti pa mineva že dobrih pet let in pol. A njegova izjemna zapuščina živi naprej, saj bodo logotip njegove osebne znamke Kobe Sheath v prihodnji sezoni na dresih nosili nogometašice in nogometaši Barcelone.

Bryant je bil namreč velik navijač katalonskega kluba. »Gostujoči dres sezone 2025/26 bo vključeval Kobejev logotip. Ta korak krepi zvezo med Nikeom in FC Barcelono, s ciljem razširiti vpliv Mambine mentalitete in navdihniti nove generacije športnikov tako na igrišču kot zunaj njega,« so se odzvali pri 28-kratnih španskih prvakih, ki bodo logotip nosili tri leta. Ti bodo poleg madridskega Reala prvi favoriti za letošnji naslov ligaških prvakov. Pred novo sezono sta se jima pridružila nekdanji vratar Espanyola Joan García in Marcus Rashford, ki je prišel na posojo iz Manchester Uniteda.

V lanski sezoni je Barcelona v španskem prvenstvu za štiri točke premagala velike rivale iz Madrida. V napadu sta blestela Rapinha in Robert Lewandowski, ki se pri 36-ih še ne predaja. Skoraj dvakrat mlajši Lamine Yamal je nedavno oblekel dres s številko 10, ki ga je kot zadnji nosil Lionel Messi, medtem ko Marc-André ter Stegen počasi izgublja kapetanski trak.

Nov dres bo prvič predstavljen na prijateljski tekmi 31. julija, ko bo blaugrana v sklopu azijske turneje igrala s Seulom. Novo sezono v španskem prvenstvu bodo začeli 16. avgusta na tekmi z Mallorco.