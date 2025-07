Šampionski Celjani takoj razgalili Mariborčane in Turka

V nadaljevanju preberite:

Prvo dejanje 35. državnega prvenstva v nogometu je razkrilo veliko: od četverica favoritov sta največ pokazala Celje in Koper, Olimpija navkljub zmagi proti na papirju najlažjemu tekmecu Muri manj, in Maribor proti najmočnejšemu tekmecu najmanj. Bolj kot uvod bo pomembno nadaljevanje, saj bodo prav vsi kandidati za naslov tekmovali tudi v Evropi, po Olimpiji, Celju in Kopru bo v četrtek drugo fronto odprl še Maribor. Za vijolične privržence je bil Štajerski derbi ogledalo, ali lahko upajo na vrnitev na slovenski vrh.

V Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo dobrih 5000 navijačev in večina med njimi je razočarana zapustila vijolični nogometni hram, ni bilo videti nadgradnje igre in znanja odstavljenega Boštjana Cesarja. Debi novega trenerja Tugberka Tanrıvermiša in njegovega posodobljenega moštva se je razpletel s tesnim porazom in velikansko razliko v kakovosti igre. Kot da bi šli Mariborčani z menjavo trenerja z dežja pod kap.