Španski superpokal bo spet gostila Savdska Arabija

Polfinalni tekmi bosta 11. in 12. januarja, finale v Rijadu pa 15., poroča francoska tiskovna agencija AFP. To bo četrta izvedba španskega superpokala z zaključnim turnirjem četverice in tretja v Savdski Arabiji, ker je del pogodbe, vredne 30 milijonov evrov. Ta zagotavlja španski superpokal v Savdski Arabiji do leta 2029.

Branilec naslova in španski prvak Real Madrid bo v polfinalu igral proti Valencii, pokalni prvak Betis iz Seville pa v drugem proti španskemu podprvaku Barceloni. Tri tekme bodo igrali na stadionu kralja Fahda, ki sprejme več kot 60.000 gledalcev, so pojasnili pri RFEF.

V sezoni 2019/20 so turnir izvedli v Džidi, v prejšnji sezoni pa v Riadu. Real Madrid je nazadnje premagal Athletic Bilbao z 2:0, potem ko je v polfinalu po podaljšku strl najhujšega tekmeca iz Barcelone (3:2). Turnir je sicer naletel na številne kritike, tudi zaradi skrbi zaradi kršenja človekovih pravic v Savdski Arabiji.