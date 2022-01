Spektakel, toča golov in zmaga madridskega Reala v španskem clasicu

Nogometaši Reala Madrida so prvi finalisti španskega superpokala. V polfinalu v Rijadu v Savdski Arabiji so po podaljšku premagali Barcelono s 3:2. V nedeljskem finalu jih čaka zmagovalec četrtkovega polfinala med Atleticom Madridom in Athleticom Bilbaom.

Za Real so v polno zadeli Vinicius (25.), Karim Benzema (72.) in Fede Valverde (98.), pri Kataloncih pa sta se zadetkov veselila Luuk de Jong (42.) ter Ansu Fati (84.). Treba je izpostaviti, da so videli navijači izjemno kakovostno tekmo in pravi nogometni spektakel. Drugi polfinale 13. januarja bo ob 20. uri, finale v nedeljo, 16. januarja, pa ob 19.30.

Tako se je veselil odločilnega gola Realov adut Federico Valverde. FOTO: Ahmed Yosri/Reuters