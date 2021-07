Pri Barci že hladijo šampanjec: Messi naj bi pristal na novo pogodbo

Lionel Messi, ki je od 1. julija prost igralec, naj bi pristal na 50-odstotno znižanje plače, uradno pa naj bi bil dogovor za novo petletno pogodbo potrjen že v naslednjih dneh ali najkasneje do konca meseca. Zadnja pogodba s klubom mu je zagotavljala prek 500 milijonov evrov, Argentinec pa se je lani že znašel na izhodnih vratih, a zdaj že bivši predsednik Josep Maria Bartomeu ni ugodil njegovi želji.



Bartomeuov naslednik Joan Laporta je v svoji predsedniški kampanji Messija postavil v osrčje prenove kluba, ki se je tudi po zaslugi »koronakrize« znašel v hudih finančnih škripcih. Katalonce je nedavno tudi prvi mož ligaškega tekmovanja, predsednik LaLige Javier Tebas, opozoril, da morajo zmanjšati zneske, ki jih namenijo za plače nogometašev, sicer za registracijo Messija in ostalih, ki se bodo klubu pridružili v aktualnem prestopnem roku, ne bodo prejeli blagoslova LaLige.

Dogovor lahko prepreči le še nekaj zelo čudnega

Pri časniku Sport so na spletni strani zapisali, da čeprav se je v zadnjem času veliko govorilo o možnosti podpisa dveletne pogodbe, Argentinca so povezovali z miamijskim Interjem, čigar večinski lastnik le legendarni angleški nogometaš David Beckham, a naj bi se na koncu obe strani strinjali, da je prava rešitev daljše sodelovanje. V teoriji bi petletna pogodba tudi pomenila, da bo 34-letni Messi v Kataloniji zaključil kariero na najvišji ravni, čeprav je že nekajkrat tudi sam spregovoril o želji, da bi nekoč še oblekel dres domačih Newell's Old Boys iz Rosaria.



»Leo Messi čuti, da ima dovolj moči in energije da še naprej nosi dres Barce na najvišji ravni še pet let, s čimer se strinja tudi klub. Igralec, ki je načrtoval, da bi čez tri sezone začel nov projekt, želi nadaljevati na Camp Nouu in, za zdaj, prestaviti svoje slovo,« je poročal Sport.



»V tem trenutku je to zgolj ustni dogovor, tako da stvar dokončno še ni odločena, a vse je zelo napredovalo in nekaj zelo čudnega bi se moralo zgoditi, da bi stvar propadla. Zdaj morajo odvetniki in svetovalci Barce in nogometaša zgladiti podrobnosti pogodbe in se pogovoriti o zadnjih podrobnostih, nekatere so zelo pomembne. Tudi zato ni predvideno, da bi dogovor uradno potrdili v naslednjih urah, saj je urejanje vseh podrobnosti zapleteno delo. Predvideno je, da bo novica potrjena do konca meseca julija, vse pa je videti zelo dobro, čeprav mora vse pregledati še igralec, ki je na počitnicah. Tudi on mora prižgati zeleno luč, a to ne skrbi nikogar, saj je ustni dogovor trden. Odkupna klavzula v pogodbi bo znašala 350 milijonov evrov,« so še zapisali pri katalonskem športnem dnevniku.

