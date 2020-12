Sporting s Šporarjevo pomočjo v polfinale ligaškega pokala

Slovenski reprezentančni napadalecje v četrtfinalu portugalskega ligaškega pokala igral pomembno vlogo ob napredovanju Sportinga.Moštvo iz Lizbone je po pričakovanjih premagalo drugoligaša Mafro z 2:0, oba zadetka pa je doseglo v zadnjih tridesetih minutah.Andraž Šporar je za Sporting igral vso tekmo in v 64. minuti zadel po lepi podajiz leve strani. Za slovenskega napadalca je bil to tretji zadetek na trinajstih tekmah te sezone in skupno deseti na enaintridesetih tekmah v dresu portugalskega predstavnika.Zmago Sportinga je v 70. minuti potrdilPreostali četrtfinalni pari so Porto - Ferreira, Benfica - Vitoria Guimares in Braga - Estoril.