Športni pirati nasedli na ostrih čereh la lige

Na Iberskem polotoku že več let poteka oster boj med vodstvom španske nogometne lige (LaLiga) in ponudniki piratskih vsebin. Slovita spletna stran Rojadirecta, ki ponuja povezave do nelegalnih prenosov športnih prireditev, je v zadnjih mesecih oz. letih utrpela že nekaj bolečih udarcev. Idejni vodja Rojadirecte, računalniški genij Igor Seoane, se bo moral skupaj še s peterico sodelavcev zagovarjati na sodišču, grozi mu večletna zaporna kazen. Posebej za Delo so se odzvali tudi pri Piratski stranki Slovenije.