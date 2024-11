Katanec navdušil legendarnega Stojčkova

Nekdanji bolgarski reprezentant in sloviti nogometaš Barcelone Hristo Stojčkov je v intervjuju za srbski športni dnevnik Sportal govoril o današnji tekmi lige prvakov med Barcelono in Crveno Zvezdo, ki jo je označil za »ponos Balkana«. Na drevišnjem obračunu bo sicer Stojčkov stiskal pesti za katalonski klub.

»Neskončno spoštujem Crveno zvezdo, a ne morem izdati ekipe svojega srca,« je povedal dobitnik zlate žoge leta 1994. »V Španiji sem osvojil pet naslovov, moj trener je bil veliki Johan Cruyff. Barcelona je globoko v mojem srcu in ne morem si kaj, da se ne bi veselil uspehov Hansija Flicka in njegove ekipe. Zdaj sem res vesel, ko vidim, kako izgleda Barcelona.«

Dotaknil se je tudi vpliva, ki ga je nanj imel Srečko Katanec. »Pri zvezdnikih iz 80. let, ki sem jih spremljal kot mladinec, so me najbolj navdušili Sušić [Safet Sušić], Zajec [Velimir Zajec], Katanec ... Vsi vrhunski nogometaši.

Dobro se spominja tudi selektorja srbske nogometne reprezentance Dragana Stojkovića in nekdanjega igralca madridskega Reala Predraga Mijatovića: »Največ spominov imam na Piksija Stojkovića. Neverjeten nogometaš. Žal mi je, da ni bolj uspel kot selektor Srbije na euru 2024. Tudi Predrag Mijatović. Na igrišču smo bili tekmeci z Barcelono in Realom. Zelo ga spoštujem in je dober prijatelj.« Stojčkov verjame, da bodo s Stojkovićem »prišli tudi dobri rezultati« in upa, da se bo srbski reprezentanci uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo čez dve leti.