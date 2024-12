Stara dama se je rešila v sodniškem dodatku

Nogometaši Juventusa so tudi po 15. kolu italijanske lige edini še neporaženi, a so znova ostali brez polnega izkupička. Proti Bologni so doma igrali 2:2.

Torinska zasedba, ki ima šest zmag in kar devet remijev (največ v ligi), je bila na pragu prvega poraza. Do 62. minute je zaostajala z 0:2, potem ko sta za Bologno zadela Dan Ndoye in Tommaso Pobega. Teun Koopmeiners je v 62. minuti zadel za 1:2, točko pa je črno-belim priigral Samuel Mbangula v 92. minuti.

V petek je Atalanta gostila Milan in ga ugnala z 2:1 ter vsaj začasno zasedla vrh lestvice. Pred tem je Inter premagal Parmo s 3:1.

V nedeljo bo Venezia Domna Črnigoja igrala proti Comu, kolo bosta v ponedeljek zaprla Monza in Udinese Jake Bijola, Sandija Lovrića in Davida Pejičića.