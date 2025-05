Nevihte utišale Volkove in v finalu čakajo na svojega tekmeca

Domači Nevihtniki so povsem nadigrali Volkove s kar 124:94 in se tako s skupnim izidom 4:1 v zmagah uvrstili v veliki finale lige NBA. To je za franšizo prva uvrstitev v finale po letu 2012, ko so morali priznati premoč Miamiju. Najkoristnejši košarkar rednega dela sezone Shai Gilgeous-Alexander k zmagi prispeval 34 točk, a kljub evforiji ostaja zbran.

»Imamo še veliko prostora za napredek,« je po tekmi dejal Gilgeous-Alexander. »Veliko dela nas še čaka, da dosežemo naš končni cilj, in to še ni to, zato sem osredotočen le na naslednje korake.« Kljub tej zadržanosti pa si mladi igralci Oklahole niso mogli kaj, da se ne bi nekoliko pozabavali. Med pogovorom trenerja Marka Daigneaulta za medije po tekmi, kjer je ta hvalil svojo ekipo z besedami: »Ti fantje so neobičajni. Vse delajo prav. So izjemno karakterni,« so ga igralci začeli prekrivati z brisačami, kot to pogosto počnejo domačemu poročevalcu s terena Nicku Gallu. Daigneault je brez izgube zbranosti v šali pripomnil: »Oni so idioti.«

Oklahoma je sicer tekmo začela silovito in si že v prvi četrtini priigrala zajetno prednost. Povedli so z delnim izidom 11:3, ob koncu prve četrtine pa je Cason Wallace s trojko ob zvoku sirene postavil izid na visokih 26:9. Od tam se gostje iz Minnesote niso več uspeli vrniti v igro. Ob polčasu je Oklahoma vodila s 65:32, pred zadnjo četrtino pa z 88:62. Trener Daigneault je svoje nosilce igre lahko posedel na klop že dobrih pet minut pred koncem, ko je na semaforju kazalo 108:74. Poleg Gilgeous-Alexandra sta se pri zmagovalcih izkazala tudi Chet Holmgren z 22 točkami, sedmimi skoki in tremi blokadami ter Jalen Williams, ki je dodal 19 točk in osem skokov.

Za navijače Oklahome, ki so leta 2016 doživeli boleč odhod Kevina Duranta in nato spremljali večletno prenovo ekipe, ki je bila še pred štirimi leti na dnu lestvice, je bila ta zmaga pravi balzam za rane iz preteklosti.

Shai Gilgeous-Alexander je postal najkoristnejši igralec zahodnega konferenčnega finala. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Pri Volkovih, ki so iz igre metali le 41,2-odstotno in zbrali kar 21 izgubljenih žog, je bil z 24 točkami najbolj učinkovit Julius Randle, prvi zvezdnik Anthony Edwards pa jih je dodal 19. Poraz je bil še posebej težak za izkušenega organizatorja igre Minnesote, 37-letnega Mika Conleyja. »Potrebno bo nekaj časa, da nekako seciramo, kaj smo pravkar storili in česa nismo uspeli doseči,« je dejal Conley. »Ampak hkrati sem ponosen na svojo ekipo, ponosen na te fante. Res so se borili. Ne samo zame, ampak za celotno ekipo.«

Trener Minnesote Chris Finch je po tekmi športno priznal premoč nasprotnika: »Preprosto smo se trudili najti ritem. Vsak je nekako poskušal narediti vse sam. Izgubili smo povezanost. Ampak vse zasluge Oklahomi. To si vsekakor zaslužijo. Igrali so izjemno. Mi pa smo na veliko načinov zaostali.«

Edwards, ki je bil sicer gonilna sila Minnesote skozi končnico, pa je po porazu postregel z zanimivo primerjavo za ekipo Oklahome. Edwards je Oklahomo opisal kot »15 lutk na eni vrvici«. Ta izjava verjetno odraža njegovo frustracijo nad usklajeno in disciplinirano igro Nevihtnikov, ki so ga v seriji večkrat uspešno zaustavili. Edwards je imel v seriji proti Oklahomi precej težav; ekipa Oklahome, znana po eni najboljših obramb v moderni dobi lige NBA, ga je v treh od petih tekem zadržala pod 20 točkami. Še posebej tih je bil na četrti in peti tekmi, kjer je skupaj dosegel le 35 točk ob skromnem metu iz igre (12-31) in za tri točke (2-14). Tudi s črte prostih metov ni blestel, saj je zadel le devet od trinajstih poskusov.

Za Volkove je to že druga zaporedna sezona, ko so obstali le korak od velikega finala, lani so jih v finalu zahodne konference premagali košarkarji Dallasa z Luko Dončićem na čelu. Oklahoma City je dokazala, zakaj je skozi celotno sezono veljala za najboljšo ekipo v ligi, saj so redni del sezone končali z izjemnim izkupičkom 68 zmag in 14 porazov. To jim zagotavlja tudi prednost domačega igrišča v finalu lige NBA, ki se bo začel 5. junija.

Anthony Edwards je Oklahomo City opisal kot »15 lutk na eni vrvici«. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Nasprotnik Oklahome v boju za šampionski prstan bo zmagovalec finala vzhodne konference med Indiano in New Yorkom. Indiana trenutno v seriji vodi s 3:1, peta tekma pa bo v noči na petek odigrana v New Yorku. Ne glede na to, kdo bo njihov nasprotnik, bo Oklahoma v finale vstopila v vlogi favorita.