Panterji ostajajo lačni: Tretji zaporedni finale za Floridčane

Branilci naslova iz Floride so si po napeti peti tekmi finala vzhodne konference znova zagotovili mesto v velikem finalu Stanleyjevega pokala. S skupnim izidom 4:1 v zmagah so izločili Carolina Hurricanes, potem ko so na odločilni tekmi v gosteh slavili s 5:3. Za Panterje je to že tretja zaporedna uvrstitev v finale najmočnejše hokejske lige na svetu.

Odločilni trenutek tekme se je zgodil slabih osem minut pred koncem rednega dela, ko je Carter Verhaeghe po izjemni podaji kapetana Aleksandra Barkova premagal domačega vratarja in izenačil na 3:3. Barkov je prikazal vso svojo mojstrovino, ko se je ob ogradi boril za plošček z Dmitrijem Orlovom, se nato obrnil proti vratom, se prebil mimo Erica Robinsona in poslal natančno podajo Verhaegheju, ki mu ni bilo težko zadeti. »Preigral je enega igralca, nato drugega, potem pa mi je podal plošček pred praktično prazen gol,« je po tekmi dejal Verhaeghe. »Neverjetna poteza Barkyja v ključnem trenutku.« Piko na i je z golom v prazno mrežo 54 sekund pred koncem postavil Sam Bennett, ki je na ledeno ploskev priletel naravnost s kazenske klopi, potem ko je Florida vzdržala pritisk Caroline ob njihovi pozni številčni prednosti.

V zadnjih treh letih so Panterji osvojili 10 serij končnice, v prvih 28 letih pa le štiri. FOTO: Bruce Bennett/AFP

Sama tekma je bila prava paša za oči. Carolina je povedla z 2:0 po dveh zadetkih Sebastiana Aha v prvi tretjini, oba dosežena po napakah Floride v nevtralni coni. Prvega je Aho dosegel po odvzetem ploščku Gustavu Forslingu, drugega pa po napaki Nika Mikkole. A Panterji so v drugi tretjini odgovorili z enako mero in zrežirali preobrat. Matthew Tkachuk, Evan Rodrigues in Anton Lundell so zadeli eden za drugim in Florido popeljali v vodstvo s 3:2. Carolina se ni predala; Seth Jarvis je sredi tretje tretjine premagal Sergeja Bobrovskega, ki je sicer zbral 20 obramb, in izid poravnal na 3:3, preden je Verhaeghe odločil zmagovalca.

Na ledu v Raleighu so Panterji prejeli pokal Prince of Wales, ki ga prejme zmagovalna ekipa konference, ki pa se ga, zvesti lanski zmagoviti vraževernosti, niso dotaknili.

Florida v velikem finalu čaka na zmagovalca serije med Dallas Stars in Edmonton Oilers. FOTO: Bruce Bennett/AFP

Trener Floride Paul Maurice je po tekmi takole opisal noro dogajanje, kot ga navaja The Canadian Press: »To so bili vsi elementi, ki delajo naš šport izjemen. Pritiskali so na nas. Mi smo jim podarjali 'pice' (izgubljene ploščke) in nismo izgledali, kot da bi si zaslužili uvrstitev v končnico, nato pa smo kar naenkrat izgledali precej dobro.«

Florida je s to zmago še poglobila rane Caroline, ki jo je zdaj že dvakrat v zadnjih treh sezonah ustavila na poti do prvega finala Stanleyjevega pokala po letu 2006, ko je njihov sedanji trener Rod Brind'Amour kot kapetan dvignil pokal. »So odlična ekipa in očitno je, da so v zadnjih nekaj letih postavili standard,« je po poročanju AP dejal Brind'Amour. »Mislim, da so se naši fantje borili skozi vso serijo.« Kljub temu, da je Carolina v tej seriji dobila četrto tekmo in se izognila drugi zaporedni »metli« s strani Floride, so Panterji dobili vse tri tekme v Raleighu, s čimer so svojo serijo zmag v gosteh v tej končnici podaljšali na pet tekem in zabeležili že osmo zmago na tujem v celotni končnici.

Za Panterje je to že tretja zaporedna uvrstitev v finale najmočnejše hokejske lige na svetu. FOTO: James Guillory/Reuters

Zanimivo je, da so si Panterji pot do finala tlakovali kljub temu, da v nobeni od prvih treh serij končnice niso imeli prednosti domačega igrišča. Tudi v velikem finalu ne bodo imeli te prednosti, ne glede na to, kdo bo njihov nasprotnik. Panterji so zdaj le štiri zmage oddaljeni od drugega zaporednega naslova, s čimer bi postali šele tretja ekipa v eri plačne kapice (od sezone 2005/06), ki bi jim uspel takšen podvig, po Pittsburghu (2016, 2017) in Tampi (2020, 2021).

Florida bo v finalu igrala proti zmagovalcu zahodne konference, kjer Naftarji iz Edmontona trenutno vodijo s 3:1 proti Zvezdam iz Dallasa. Če Edmonton napreduje, bi to pomenilo ponovitev lanskega finala, kar bi bil šele drugi takšen primer v zadnjih 40 letih. Prva tekma finala Stanleyjevega pokala se bo začela bodisi v noči na četrtek, če Naftarji serijo zaključijo na peti tekmi, bodisi v noči na nedeljo, če se serija podaljša.