Sto milijonov evrov vreden Šved bi v Stožice lahko prišel z zlatim čevljem

»Lahko bi dosegel več golov, a sem s svojo predstavo zelo zadovoljen. Ko igramo moštveno, si ustvarimo veliko priložnosti zaradi kakovosti mojih soigralcev,« se je po tekmi za portugalski Sport TV posul s pepelom 26-letni napadalec Sportinga, vodilnega moštva portugalskega prvenstva, Viktor Gyökeres. Običajna izjava je delno nenavadna, Šved, ki bo 5. septembra s Švedsko prvi gost Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki, je zabil štiri gole pri zmagi proti Boavisti s 5:0. Izjemni Gyökeres je na lestvici najboljših evropskih strelcev na vrhu s 57 točkami in se mu tri tekme pred prvenstvenim koncem nasmiha prestižna nagrada »zlati čevelj«. V tej sezoni je v portugalskem prvenstvu zabil 38 golov, vsak je vreden 1,5 točke. Skupaj je pri 57 točkah. Njegov veliki tekmec je Liverpoolov Egipčan Mohamed Salah, ki je v premier league dosegel 28 golov in ima 56 točk. Pri točkovanju so goli v najmočnejših petih ligah vredni več, dve točki.

»Gyökeres je stoodstotno pripravljen in je neverjetno dovzeten. Zanj ni pridevnikov. Ljudje mislijo, da to govorim, ker je naš napadalec, ampak je najboljši napadalec v Evropi,« je svojega varovanca, čigar odkupna klavzula znaša 100 milijonov evrov, pohvalil trener Rui Borges.