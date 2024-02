Nogomet se je po zimskem premoru vrnil na prvoligaške zelenice in z največjim presenečenjem postregel v Ljubljani, kjer je Olimpija trepetala proti zadnji Rogaški. Priprave Zoranu Zeljkoviću očitno niso najbolje uspele, povsem drugače je v Celju, kjer je bila na ogled moč šampionske zasedbe in v Mariboru, kjer je bil Aluminij tekmec po meri za strelske vaje vijoličnih. Kaj imajo skupnega Xabi Alonso, Pep Guardiola, Mikel Arteta in Carlo Ancelotti?

»Celje je bilo strahovito močno. Igrali so všečno, kombinatorno in prebojno. Z Menalom so dobili novo dimenzijo, ki je nima nihče v ligi in lahko se zgodi, da bo razlika na koncu celo največja v zgodovini slovenskih prvenstev,« odlično predstavo vodilne ekipe 1. SNL proti Muri ocenjuje Gorazd Nejedly.

Olimpija je v prvi uri igre pustila zelo bled vtis, s tribun Stožic so se slišali žvižgi. »Zeljković je po tekmi dejal, da so začeli slabo, česar enostavno ne razumem. Ne vem, kaj so počeli med pripravami, lahko se tekma razplete slabo, ne bi pa je smeli že začeti slabo. Kiks je bil velik, ne glede na prazne tribune in slabo zelenico si tega ne bi smeli privoščiti,« opozarja Jernej Suhadolnik, Nejedly pa nadaljuje: »Na zadnjih dveh jesenskih tekmah je bila Olimpija odlična, tokrat ni bilo od njihove igre nič. Znova je bilo v ekipi preveč tujcev, očitno je Zeljković napak ocenil pripravljalno obdobje, poleti bo v Ljubljani denarja manj in bo nekaj tujcev moralo oditi, zato bo še zanimivo.«

Stožice so katastrofa za slovenski nogomet

Ena redkih svetlih točk je bil 21-letni Marko Brest, ki je priigral enajstmetrovko in dosegel odločilni gol, v igro pa je vstopil šele v 72. minuti. A ni nujno, da bi bilo drugače, če bi bil Brest v prvi enajsterici, opozarja Suhadolnik: »Na papirju slabše ekipe v drugem delu drugega polčasa praviloma padejo in če takrat svež vstopiš v igro, imaš več možnosti, da se dokažeš. Tvoja ekipa pritiska, si bližje golu, nasprotnik pa telesno in psihološko pade. Ni naključje, da goli padajo po 75. minuti.«

Zelenica v Stožicah si še vedno komaj zasluži takšen naziv. Foto Črt Piksi

V Stožicah so pozimi veliko truda in denarja vložili v obnovo zelenice, ki pa ni prinesla želenih rezultatov. Travnata podlaga je bila vnovič zelo slaba, šele ob dežju v drugem polčasu je žoga nekoliko hitreje tekla po zelenici. »Štadion v Stožicah je katastrofa za slovenski nogomet, v takšnih razmerah lahko pozabimo na dober nogomet. Smo edina kolikor toliko resna država s takšnim travnikom na nacionalnem štadionu. Vsi okoli nas premorejo vsaj neko minimalno infrastrukturo, stanje pri nas pa je stvar za razmislek nogometne zveze in vseh ostalih udeleženih strank. Tako ne gre več,« je oster Nejedly. S podobnimi težavami se spopadajo (vsaj še) na Bonifiki, lastnik Kopra je prek medijev že večkrat žugal upraviteljem, da lahko tudi poiščejo novo domovanje, če se stanje ne bo izboljšalo. Težava je tudi v podporni infrastrukturi, predvsem dobrih igriščih za trening, kjer bi se lahko kalili mladi nogometaši.

Blestijo pri branju nasprotnika

V Nemčiji odmeva prepričljiva zmaga Bayerja iz Leverkusna proti Bayernu, zdaj imajo na vrhu bundeslige pet točk naskoka. »Leverkusen je dobil derbi in nadigral tekmeca, kar jim bo gotovo dalo dodatno samozavest. Zdaj lahko upravičeno merijo na naslov državnega prvaka, a tudi Bayerna ne bi kar tako odpisal. Čez pet, šest tekem bo slika mnogo bolj jasna,« dogajanje v Nemčiji komentira Suhadolnik.

Nejedly je za konec izpostavil še skupno točko trenutno najbolj uspešnih trenerjev v Evropi: »Leverkusen trenira Xabi Alonso, Manchester City vodi Pep Guardiola, pri Arsenalu je Mikel Arteta, Real trenira Carlo Ancelotti … Vsi so bili prefinjeni zvezni igralci z ogromnim znanjem in občutkom za igro. Očitno najbolje berejo nasprotnike in to se pozna. Alonso je očitno v pravem trenutku prevzel ekipo Bayerja, zna prepoznati detajle, ki delajo razliko. Bil je vrhunski nogometaš, ima strahovite izkušnje in res bi bilo veliko presenečenje, če ne bi bil uspešen trener.«