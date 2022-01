Po nogometu je našel mir med oljkami in v vinogradu

Kar nekaj zavzetih telefonskih klicev je bilo potrebnih, da smo Lučja Pertiča prepričali v srečanje in poglobljen pogovor. Ker je dosleden v vsem, kar počne, noče površno, z razdalje soditi o aktualnih dogodkih in akterjih. »Tekmovanega nogometa ne komentiram. Ne želim govoriti na pamet, želim ohraniti strokovno odgovornost in še vedno nekaj dam na trenersko etiko. Za sodbe moraš poznati vzroke in posledice, imeti vpogled v delovanje ekipe in kluba od znotraj,« 73-letnik ostaja zvest svojim načelom. Velja za inovatorja med slovenskimi nogometnimi trenerji, prelomne trenutke je doživljal na klopeh Kopra, Izole, Olimpije in Gorice.

V Pobegih nad Koprom, kjer uživa pri delu v oljčnem nasadu in vinogradu, me je ob snidenju soočil z mislijo Mahatme Gandija: »Vse izkušnje so me prepričale, da ni drugega boga kot resnica.« To je spoznal na svoji nogometni poti od 60. let naprej, ko je igral za Koper, Izolo in Jadran iz Dekanov, hujša poškodba kolena leta 1970 pa ga je usmerila v trenerske vode. Dvanajst let je brusil obrt pri delu z mlajšimi selekcijami obalnih klubov, kmalu prevzel članske zasedbe, deloval je tudi pri zamejcih, v Zarji iz Bazovice in Primorju iz Proseka, leta 1982 pa je začel s pravo revolucijo v Kopru.

Preobrazba na Bonifiki

Postavil je celotno klubsko piramido, nadarjeni fantiči iz osnovnih šol niso mogli mimo nogometnega kluba, Pertič pa je hkrati zavzeto nadgrajeval člansko moštvo, mu vcepljal svojo nogometno filozofijo in leta 1985 z njim osvojil naslov slovenskega prvaka in se uvrstil v 2. zvezno ligo - zahod. Navijaška evforija na Obali je bila nepopisna. »Slovenska in druga zvezna liga sta bili kot dan in noč. Nekateri niso mogli več igrati zaradi službenih obveznosti in niso hoteli tvegati. Izgubil sem tri od petih ključnih mož. Treba je bilo poiskati nove igralce, denarja pa ni bilo. Za pol sezone sem izgubil tudi prvega pomočnika Iva Marjona, ki ga je zamenjal Jani Zavrl. Bistveno je bilo preživeti v ligi posebnih zakonitosti. Predsednik Karlo Emeršič se je med drugim zanašal na pomoč drugih slovenskih klubov, a iz tega ni bilo nič. Na 90 odstotkih gostovanj so nas oškodovali sodniki, nihče nas ni zaščitil. Po jesenskem delu sezone je uprava pripeljala nekaj igralcev brez moje vednosti, vsiljevali so svojega trenerskega favorita Stanka Poklepovića, kot svetovalca pripeljali legendarnega Stjepana Bobeka. Tudi on je potrdil, da delamo vrhunsko, in se umaknil. Prepad med menoj in somišljenikoma ter večino v upravi je bil vse večji, a sem vztrajal do konca sezone, ko smo se morali sprijazniti z izpadom. Toda bolj kot to me je bolel odnos vodilnih v klubu in predstavnikov ZTKO, kjer sem bil zaposlen pol leta. Pristal sem na cesti. Zahvaljujoč razumevanju in spoštovanju direktorja podjetja KTK Visoko iz BiH, kjer sem bil zaposlen prej in potem, sem reševal svojo eksistenco,« se iskrivi sogovornik spominja neprijaznega obdobja v domačem klubu.

Z Zidarjem na isti valovni dolžini

Sledili sta epizodi z Gorico in Izolo, s katero je leta 1990 osvojil naslov slovenskega prvaka. To je že bil znak za vodstvo ljubljanske Olimpije, da sodobnega stratega z italijanskim nogometnim DNK naslednje leto zvabi v svoje vrste. Oktobra 1991 je nasledil Filipa Mendaša. »Mendaš je deloval v tako rekoč vojnih razmerah, klub je bil neurejen, plače so zamujale, v ekipi sta vladala nered in nezadovoljstvo. Pomočnik Danilo Popivoda je bil bolje fizično pripravljen od večine igralcev. Z vsem tem sem se moral spoprijeti, ko je Olimpija imela 7 točk zaostanka za Mariborom. Do konca jesenskega dela smo prišli na minus 5, na koncu pa smo bili prvaki s prednostjo 7 točk pred Mariborčani,« je kratek oris uvodne sezone v zmajevem gnezdu, kjer je bil alfa in omega gradbeni baron iz podjetja SCT. »Predsednik Ivan Zidar je edini v klubu točno vedel, kaj hoče in kako doseči cilj. Imel sem njegovo stoodstotno podporo, ko sem mu potrdil, da bom moštvo popeljal do naslova prvaka. Prepričeval me je, da je njegova beseda dovolj, toda sam se vztrajal pri podpisu pogodbe, ki sva jo sestavila z mojim pravnim zastopnikom. Ko sem Zidarja prepričal, da jo je podpisal, mi je dejal, da sem edini v nogometu, kateremu je osebno podpisal pogodbo. Toda v novi sezoni je Zidar prepustil vodenje kluba drugim, sam pa se je posvetil podjetju SCT. Začelo se je rušenje vsega, kar smo zgradili, plače so zamujale, v sestavljanje ekipe so se vse bolj vpletali menedžerji, ni se več vedelo, kdo pije in kdo plača. Slovo je bilo neizogibno, čeprav smo bili vodilni na lestvici in se uvrstili v pokalni polfinale,« je črto pod zgodbo s koncem v aprilu leta 1993 potegnil strateg, ki za igralce ni skrbel samo na igrišču: »Uveljavil sem nov pravilnik o nagrajevanju in kaznovanju, ki ni bil več tako škodljiv za igralce. Tudi med tednom sem jim namenil prost dan, česar prej niso imeli. V mnogih primerih so bili izkoriščani, zato sem postal njihov zastopnik v odnosu do kluba.«

Cesarjevo desetletje v reprezentanci

Po krajšem premoru se je še drugič podal v Novo Gorico, kjer je moštvo vodil pol leta, ob njem se je brusil poznejši trikratni prvak z Goričani Pavel Pinni. Ko je prevzel funkcijo športnega direktorja, je na klop vrtnic najprej pripeljal Srečka Katanca in po njegovem odhodu še Edina Osmanovića. Na Severnem Primorskem je leta 2000 končal klubsko udejstvovanje, tri leta pozneje pa je za leto dni prevzel vodenje mlade reprezentance Slovenije. Kot ključno osebnost je že takrat prepoznal Boštjana Cesarja. »Velika nerodnost se je pripetila NZS, ker so ga na takšen način odslovili v članski reprezentanci. To se ne dela na takšen način, sploh pa ne pod pretvezo umetnega pomlajevanja. So samo dobri, manj dobri in slabi igralci. Leta ne igrajo nobene vloge. Na igrišču se pokaže, ali je igralec za upokojitev. Cesar je bil naravni vodja, igralci so ga spoštovali in sami izbrali. Trdim, da je to bilo reprezentančno desetletje Cesarja. Sam ni želel končati reprezentančne kariere. Ko ga ni bilo več, se je videlo, da se ekipa ni imela na koga opreti. Boštjan je močna osebnost, pravi profesionalec, igralci naj se kar zgledujejo po njem,« še poziva Pertič.

Prekinitve v igri in klasična glasba

Študiozni strokovnjak je v svojih ekipah veliko pozornost posvečal prekinitvam v igri, ki jih s posebnim zanimanjem v vrhunskih ekipah spremlja tudi danes. »Prekinitve so najbolj zapostavljen del igre, čeprav z najmanj vložene energije lahko dobiš največ. Mi smo 30 odstotkov golov dosegli iz prekinitev. Mar ni lepše zmagati z dvema kratkima akcijama, kot pa garati celo tekmo in loviti zadetek za zmago?« sprašuje trener širokega duha, ki se nikoli ni zapiral izključno v svet nogometa: »Klasična glasba je moja druga velika ljubezen. Z ženo komaj čakava na koncert 5. februarja v Cankarjevem domu, kjer bodo izvajali Mozartov Rekviem. Veliko sem se naučil tudi od dirigentov, predvsem od Herberta von Karajana. V glasbi in naravi sem našel svoj mir.« Vseeno v njem še zdaleč ni ugasnila nogometna strast, s prijatelji predstavlja gonilno silo v na novo ustanovljenem društvu veteranov Kopra. Kot dokaz na mizo vrže do popolnosti urejen seznam s kar 275 bivšimi igralci, trenerji in funkcionarji. Zanimivih, srčnih in zabavnih zgodb z Bonifike zagotovo ne bo nikoli zmanjkalo, sploh če jih bo s svojo neuničljivo življenjsko energijo iz prahu pozabe dvigal in negoval lucidni Lučjo Pertič. Mož, ki je utelešenje prvinskega nogometnega stratega, čeprav se je nekoč že soočil z izgorelostjo v boju za napredek, zmage in resnico.