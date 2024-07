Sullivan s štirinajstimi leti postal starostni rekorder

Mladi ameriški nogometaš Cavan Sullivan je postavil nov starostni rekord v ameriški ligi MLS, ko je z vstopom v igro na tekmi Philadelphia Union in England Revolution postal najmlajši igralec v zgodovini tega tekmovanja. Star je 14 let in 293 dni.

Z vstopom v igro v 85. minuti, ko je njegova ekipa že vodila s 5:1, je postal novi rekorder. Pred njim je bil najmlajši Freddy Adu, ki je bil leta 2004 ob prvem nastopu 13 dni starejši.

Maja je Sullivan kot peti najmlajši igralec podpisal pogodbo s prvim moštvom ekipe v ligi MLS. FOTO: Caean Couto/Usa Today Sports Via Reuters Con

»Lepo je imeti rekord, čeprav verjamem, da bodo za mano prišli še mlajši. Ampak za zdaj uživam v tem trenutku,« je dejal mladi nogometaš. Pred dvema mesecema je s Philadelphio podpisal pogodbo, v kateri je tudi klavzula, da lahko pri 18 letih zapusti klub in se preseli v Manchester City. Ob podpisu pogodbe je postal peti najmlajši igralec v zgodovini ameriške nogometne lige, ki je podpisal pogodbo s prvim moštvom ekipe MLS.

»Samo nebo je meja. Še vedno trdim, da je generacijski talent, ki lahko sam spremeni igro in ima zelo hiter prvi korak, to je nekaj, kar potrebujemo tudi mi, da lahko odklenemo obrambo, da gremo ena na ena,« je o talentu Sullivana povedal trener Philadelphie Jim Curtin.

Starostne meje najmlajših igralcev so v preostalih severnoameriških poklicnih športnih ligah (NFL, MLB, NBA in NHL) nekoliko višje; rekorder na tem področju je košarkar Andrew Bynum, ki je leta 2005 ob prvem nastopu za LA Lakers štel 18 let in šest dni. Na tretjem mestu med najmlajšimi igralci, ki so zaigrali v košarkaški ligi NBA, je Kobe Bryant, zvezdnik, ki je petkrat postal prvak lige NBA.

Rekord ameriškega najstnika pa je tudi tudi v najmočnejših ligah po Evropi za zdaj nedosegljiv. V angleški premier ligi je doslej najmlajši debitant mladi zvezdnik londonskega Arsenala Ethan Nwaneri pri 15 letih in 181 dneh, v italijanski serie A je bil Pietro Pellegri star 15 let in 280 dni, v nemški bundesligi pa je Youssoufa Moukoko leta 2020 prvič nastopil pri 16 letih in enem dnevu starosti.

Lamine Yamal je pri sedemnajstih letih postal evropski prvak. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

V Španiji pa je rekorder mladi zvezdnik nedavno končanega evropskega prvenstva, Lamine Yamal je za Barcelono prvič zaigral pri 15 letih in 290 dneh.