Super Mario ni zabijal le Slovencem

Ni zabijal prefinjenih golov, kot jih je Davor Šuker, ni potopil Slovencev, kot jih je Dado Pršo, sploh nikoli ni zatresel mreže slovenske reprezentance ali slovenskega kluba. Toda Mario Mandžukić je praviloma zabijal takrat, ko je bilo to najbolj pomembno. Legendarnega napadalca hrvaške reprezentance in evropskih velikanov Bayerna, Atletica, Juventusa ter AC Milana so v torek zvečer na Poljudu pričakali kot kralja, nato pa je s tribun pospremil zmago nad Slovenijo, ki mu kot ena redkih nikoli ni ležala.