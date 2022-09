Švedi na vse ali nič, Kek v spopad s pomlajeno reprezentanco

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca ni mogla obujati spominov na odmevno zmago nad Norveško več kot en večer, saj bo drevi (20.45) že sprejela nov skandinavski izziv. Razrvana Švedska bo tekmec po meri Slovencev, ki bi jim v boju za obstanek v skupini lige narodov B4 zadostovala že ena osvojena točka.

Slovenci pričakujejo manj bučno vzdušje kot v zadnjih tekmah z Norvežani in Srbi, saj je Švede zajela prava mala apatija. Če so za prvo tekmo z Norvežani (1:2) prodali 42.320 vstopnic, so jih za Srbe (0:1) le še 24.123, drevi se bo zbralo na štadionu – na njem je pred leti igralo ajdovsko Primorje – še manj grl. Kako in s kom se bo lotil Švedov selektor Matjaž Kek?