Švedi poslali domov Poljake, Španci so se znesli nad Slovaki

Španski nogometaši so v zadnji tekmi skupinskega dela na evropskem prvenstvu vendarle potrdili veliko premoč in kar s 5:0 (2:0) odpravili Slovake. Bistveno bolj izenačen je bil drugi dvoboj v skupini E med Švedsko in Poljsko, ki so ga modro-rumeni dobili s 3:2 (1:0).



Španci so hitro postavili stvari na svoje mesto, po zapravljeni enajstmetrovki Alvara Morate v 12. minuti pa so v vodstvo prešli v 30. minuti z avtogolom slovaškega vratarja Martina Dubravke. Na 2:0 je v sodnikovem dodatku prvega polčasa povišal Aymeric Laporte. V drugem delu sta v polno zadela še Pablo Sarabia (v 56. minuti) in Ferran Torres (67.), končni izid pa je s strelom v lastno mrežo postavil Juraj Kučka.



V Sankt Peterburgu je dolgo kazalo na zanesljivo zmagoslavje Švedom, ki so po zadetkih Emila Forsberga (2. in 59.), soigralca nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, vodili že z 2:0. Toda Poljaki, ki so lovili zadnji vlak za osmino finala, niso vrgli pušk v koruzo. Po zaslugi svojega glavnega zvezdnika Roberta Lewandowskega, ki je dosegel dva gola (61. in 84.), so izenačili rezultat, nato pa v želji, da bi osvojili vse tri točke, vse sile preusmerili v napad. To so Skandinavci izkoristili v izdihljajih tekme, ko je zmago modro-rumenih zagotovil Viktor Claesson.



Švedi so si s tem uspehom priigrali tudi prvo mesto v skupini E, kot drugouvrščeni pa napredujejo Španci, ki se bodo v ponedeljkovi tekmi osmine finala pomerili s Hrvati, medtem ko se Slovaki in Poljaki poslavljajo od eura 2020.





