Švicar, ki želi spreti Evropo s preostalim svetom

Portret tedna: Gianni Infantino. Kdo je Švicar italijanskih korenin, ki je tako neposrečeno opozoril nase svetovno nogometno javnost z govorom v Katarju? Zakaj so se mu nekateri Evropejci že odrekli, kaj jim je odgovoril in kako so se na to odzvali drugi? Zakaj Infantino sploh ni bil predviden za predsednika Svetovne nogometne zveze (Fife) in zakaj zavida Evropski nogometni zvezi (Uefi)?