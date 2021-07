Djuranović: S tekmami bosta prišli tudi prava forma in učinkovitost

Kako komentirate razplet tekme?

Za trenerja Honke je bil rezultat kar pravičen

Finski trener Vesa Vasara je bil, razumljivo, precej bolj zadovoljen z razpletom kakor Djuranović. »Domžale imajo kakovostno ekipo, vendar nisem imel občutka, da bi bili mi med tekmo v večjih težavah. Zato ocenjujem, da je rezultat kar pravičen. V Domžale smo prišli po ugoden izid in ga tudi dosegli,« je dejal 44-letni Finec.

Domžale : Honka Espoo 1:1 (0:0) Športni park, gledalcev 300, sodnik Karlsson (Švedska).

Strelca: 0:1 – Jakupović (69, Karić), 1:1 – Dongou (75, Levanen); Domžale: Mulalić, Žinič, Vuklišević, Klemenčič, Karić, Pišek, Husmani, Jakupović, Ibričić, Kait (66., Markus), Kolobarić (83., Vuk); Honka: Murray, Hatakka, Koski, Aalto, Modesto (81., Nasiru), Ollikainen (71., Koskinen), Pyyhtia (86., Rasimus), Levanen (81., Arko-Mensah), Kaufmann, Smith (70., Voutilainen), Dongou; posest žoge (v %): 59:41; streli: 18:6; na vrata: 7:3; koti: 7:2; prekrški: 7:18.

Domžalski nogometaši so mešanih občutkov zapuščali štadion ob Kamniški Bistrici, potem ko so se v prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo z igralci Honke iz Espooja razšli z neodločenim izidom 1:1. Po goluv 69. minuti je namreč zadišalo po zmagi, vendar pa so jo že sedem minut pozneje zapravili po nespretnem posredovanju domače obrambe, ki jo je izkoristil Kamerunec v finskem moštvu. Zaradi tega trener »rumenih«na novinarski konferenci ni bil najbolj zadovoljen, vendar tudi ne pretirano zaskrbljen pred povratnim dvobojem (29. t. m.) v predmestju Helsinkov.»Po pričakovanjih je bila težka. Honka ima – kot smo jo dobro analizirali – ekipo, ki poskuša igrati in držati žogo v svojih nogah, poleg tega čaka na nasprotne napade, s katerimi so nas nekajkrat ogrozili. Dobro so se taktično postavili in nam pustili malo prostora. Težko je bilo prebijati njihov zid. Zato smo morali biti vztrajni in potrpežljivi, kar se nam je obrestovalo sredi drugega polčasa, ko smo prešli v vodstvo. Na žalost nas je kmalu zatem drago stala naivnost določenih igralcev. Namesto da bi prekinila akcijo in žogo izbila v avt, sta jo izgubila, kar so tekmeci s pridom izkoristili. Kakorkoli že; rezultat je neodločen, vemo, da gol v gosteh ne velja več, zato smo dejansko v enakem položaju, kot smo bili pred tekmo. Zdaj se moramo čim bolje pripraviti za povratni obračun.«»Občutek imam, da bodo tekmeci tudi doma igrali svojo igro, morda se bodo pred svojimi navijači vendarle postavili bližje našim vratom. Toda oboji za napredovanje potrebujemo zmago, tako da ne bo kakšnih kalkulacij ali čakanja na nov neodločen izid.«»Učinkovitost je pogojena s kakovostjo. Že pred tekmo sem opozoril na to, da potrebujemo še kakšno tekmo, preden bomo prišli na višjo raven in v pravo formo. Z njo bo – verjamem – zagotovo prišla tudi učinkovitost. Težko je pričakovati, da bi bili že na začetku sezone idealno pripravljeni. Zato bomo morali biti spet zelo potrpežljivi in vztrajni, iskati prave rešitve in kakovostne zaključke.«