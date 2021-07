Toni Kroos nikoli več za nemško reprezentanco

Nogometni zvezdnik Toni Kroos je danes potrdil, da ne bo več igral za nemško reprezentanco. V nadaljevanju klubske kariere bo 31-letnik več časa posvetil družini. Sloviti elf je sicer izpadel v osmini finala evropskega prvenstva proti Angliji (0:2).



Zvezni igralec madridskega Reala je odločitev sporočil v podkastu, ki ga upravlja s svojim bratom Felixom. »Odločitev je dokončna. Zdaj bom lahko več časa preživel z družino ter ji stal ob strani kot mož in oče,« je dejalNemec.



Kroos je za reprezentanco, s katero je postal svetovni prvak leta 2014, odigral 106 tekem. Nastopil je na treh SP, v Braziliji 2014, Južni Afriki 2010 in Rusiji 2018.



Tudi na EP je nastopil trikrat. Pred letošnjim prvenstvom še v Ukrajini in na Poljskem leta 2012 in štiri leta kasneje v Franciji.

