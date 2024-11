Topničarji brez streliva

Nogometaši Arsenala so še na tretji zaporedni tekmi angleškega prvenstva ostali brez zmage. V 10. kolu so z 0:1 izgubili v Newcastlu, to je bil po Bournemouthu njihov drugi poraz zapovrstjo na gostovanjih, med njima pa so še doma remizirali z Liverpoolom.

Varovanci Mikaela Artete so bili proti organizirani obrambni igri Newcastla bolj ali manj nemočni. Kljub terenski premoči skozi vso tekmo so se mu stvari začele podirati, ko so v 12. minuti domači povedli. Anthony Gordon je z desne strani poslal natančen predložek, v sredini pa je bil neoviran Alexander Isak, ki je bil natančen s strelom z glavo. Švedski reprezentant se je med strelce vpisal že na tretji zaporedni tekmi. To je bila tudi edina prava priložnost v prvem delu tekme.

V drugem polčasu je bila premoč gostov še bolj izrazita, toda domači so bili v protinapadih nevarnejši. Sta se pa Arsenalu vendarle ponudili dve priložnosti, obe je imel Declan Rice, v prvi je po samostojnem prodoru za las streljal mimo gola, nenatančen pa je bil tudi v sodnikovem dodatku.

Newcastle je tako prekinil niz petih tekem brez zmage.