Topničarji s tremi goli potopili Real, Inter uspešen v Münchnu

V spektakularnih predstavah v četrtfinalu lige prvakov smo videli dve presenečenji, visoko zmago Arsenala proti branilcu naslova iz Madrida in tesno, a zelo obetavno zmago milanskega Interja na poti proti polfinalu elitnega tekmovanja.

Sanjski večer Declana Ricea

Na stadionu Emirates v Londonu v prvem polčasu nismo videli veliko vznemirljivih akcij pred obema goloma, domači topničarji so imeli žogo nekaj več v svojih nogah, a ni bilo pravega učinka. Pri Realu velja omeniti lepo podajo Bellinghama za hitrega Mbappeja, njegov strel v kazenskem prostoru je dobro prebral vratar Raya. Na drugi strani je bil tik pred odmorom kar dvakrat v istem napadu na težki preizkušnji vratar Madridčanov Courtois. Prvič se je izkazal po strelu z glavo, ki ga je sprožil Rice, takoj zatem pa je bil odlično postavljen še po pravi bombi Martinellija.

Po odmoru so Londončani krenili pogumneje. V 58. minuti so dočakali prosti strel dobrih 20 metrov od vrat Reala. Rice je sprožil fantastičen strel, žoga je obletela živi zid in končala za hrbtom Courtoisa tik ob levi vratnici.

Vratar Thibaut Courtois, kljub številnim odličnim obrambam ni mogel preprečiti potop Real Madrida. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Kmalu zatem so bili Španci prisiljeni s prekrškom zaustaviti Sakaja, ki je moral zapustiti igrišče. V 70. minuti je Rice ponovil vajo s prostega strela s kakšnih 20 metrov in poslal žogo v mrežo tik ob stičišču vratnice in prečke – 2:0.

V 67. in 68. minuti so gostitelji uprizorili pravi juriš, Courtois se je ponovno izkazal z dvema odličnima obrambama, na golovi črti pa sta mu pomagala z izbijanjem najprej Alaba in potem še Bellingham.

V 75. minuti je sledil še tretji šok za branilca naslova z Iberskega polotoka. Akcijo je začel Rice, po dveh podajah je žoga prišla do Merina, ki jo je z roba kazenskega prostora po strelu iz prve poslal na počitek v mrežo tik ob desni vratnici za končni izid s 3:0.

Mladi trener Arsenala Mikel Arteta je pripravil zelo dobro taktično presenečenje staremu trenerskemu mačku Carlu Ancelottiju na klopi Real Madrida. FOTO: Dylan Martinez Reuters

V sodnikovem podaljšku je moral zaradi rdečega kartona preddčasno pod prho Realov vezist Camavinga, ki bo manjkal na povratni tekmi.

Interju zmago zagotovila Martinez in Frattesi

V prvem polčasu je Bayern na domači Allianz Areni sprožil štiri strele v okvir Interjevih vrat, a je Inter zabil gol iz edinega strela proti vratom. V 38. minuti je po lepi podaji Thurama v prostor domačega vratarja Urbiga s strelom pod prečko premagal Martinez.

Po odmoru je imel Bayern jalovo premoč do 85. minute, potem pa je udaril 35-letni veteran Müller, ki je v 74. minuti zamenjal Saneja, in izenačil po spretni akciji v kazenskem prostoru Interja.

Napadalec Interja Lautaro Martinez je zabil prvi gol v Münchnu, na koncu pa se je veselil zmage z 2:1. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Toda veselje Bavarcev je bilo kratkega daha, saj je le tri minute pozneje Frattesi iz bližine zatresel domačo mrežo za 2:1.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden.

Danes je na sporedu še drugi par prvih četrtfinalnih tekem Barcelona – Borussia Dortmund in PSG –Aston Villa.