Yamal znova čaral, Mbappe ni skrival razočaranja: Potrti smo do solz

V športnih krogih še vedno odmeva sinočnja druga polfinalna tekma lige narodov v Stuttgartu, ki je postregla kar z devetimi goli. Čeprav so Španci vodili že s 5:1, so na koncu še trepetali za zmago, saj so se jim Francozi v sodnikovem dodatku približali na 4:5.

Na igrišču je znova čaral španski čudežni deček Lamine Yamal, ki je z dvema goloma prispeval pomemben delež k zmagoslavju branilcev lovorike. »Francozi imajo izjemno moštvo, ki te prisili v trpljenje. Zato smo presrečni, da smo ga uspešno prestali,« se je zmage in napredovanja v veliki finale veselil še ne 18-letni as iz Barcelone.

V nedeljskem zaključnem dvoboju se bodo Španci pomerili s Portugalci, ki so v prvi polfinalni tekmi z 2:1 strli odpor Nemcev. »Imamo odlične igralce. Upam, da bomo ubranili pokal,« si je še zaželel Yamal, ki s svojimi izvrstnimi potezami in preigravanji navdušuje iz tekme v tekmo.

Kylian Mbappe ni skrival razočaranja. FOTO: Franck Fife/AFP

Vidno nezadovoljen tudi Deschamps

Kylian Mbappe, prvi zvezdnik francoske reprezentance, s soigralci po bolečem porazu ni skrival velikega razočaranja. »Potrti smo do solz,« je zmajeval z glavo, kot da ni mogel verjeti, kaj se jim je zgodilo. Vidno nezadovoljen je bil tudi selektor Didier Deschamps.

»Ni mi všeč, da smo prejeli toliko golov. Potem vsi s prstom kažejo na obrambo, vendar pa krivde za poraz ne moremo pripisati zgolj njej. Naša mlada ekipa je prejela učno uro in bila kaznovana za napake. Upam, da se bo iz tega kaj naučila,« je glavni trener francoske izbrane vrste položil na srce svojim izbrancem pred nedeljsko tekmo za tretje mesto proti gostiteljem Nemcem.