Ronaldo zasenčil Yamala, Portugalska drugič osvojila ligo narodov

Nogometaši Portugalske so zmagovalci lige narodov. Portugalci so v finalu v Münchnu po enajstmetrovkah s 5:4 (1:2, 2:2) premagali Španijo in tako drugič v zgodovini osvojili to tekmovanje. Tretje mesto je osvojila Francija, ki je v malem finalu v Stuttgartu z 2:0 premagala Nemčijo.

Portugalska – Španija 5:4 (1:2, 2:2) Allianz Arena, gledalcev 65.852, sodniki: Schärer, Erni, Küng (vsi Švica). Strelci: 0:1 – Zubimendi (21.), 1:1 – Nuno Mendes (26.), 1:2 – Oyarzabal (45.), 2:2 – Ronaldo (62.). Portugalska: Diogo Costa, Nuno Mendes, Inacio (od 74. Veiga), Ruben Dias, Joao Neves (od 46. Semedo), Vitinha, Bernardo Silva (od 74. Leao), Conceicao (oed 46. Ruben Neves), Fernandes, Pedro Neto (od 106. Jota), Ronaldo (od 88. Ramos). Španija: Unai Simon, Cucurella, Huijsen, Le Normand, Mingueza (od 93. Mingueza), Fabian Ruiz (od 75. Merino), Zubimendi, Pedri (od 75. Isco), N. Williams (od 93. Baena), Oyarzabal (od 111. Morata), Yamal (od 106. Pino).

Portugalci so v obračunu s sosedi s Pirenejskega polotoka prišli do drugega naslova v tem tekmovanju, potem ko so se vrnili po dveh zaostankih. Španija ostaja pri eni lovoriki, to je osvojila v prejšnji izvedbi. Za Portugalce je bila to sicer šele sedma zmaga na medsebojnih tekmah s Španci, ti imajo 17 zmag, 17 tekem pa se je končalo brez zmagovalca.

Cristiano Ronaldo je dvignil še eno lovoriko. FOTO: John Macdougall/AFP

Španski reprezentant Pedri je zapravil prvo veliko priložnost na tekmi v 15. minuti, ko je za malce zgrešil cilj, v 21. minuti pa so Španci povedli, ko je iz bližine po neposrečenem izbijanju zadel Martin Zubimendi.

Portugalci pa so hitro odgovorili, čez pet minut so izenačili, ko je malce z leve strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel Nuno Mendes. Španci, ki so imeli več žogo v posesti in več strelov, je znova prešla v vodstvo v 45. minuti, ko je zadel Mikel Oyarzabal, potem ko je v osrčju kazenskega prostora izkoristil podajo Pedrija.

Kmalu po začetku drugega polčasa so Portugalci spet premagali Unaija Simona, toda ostali brez izenačenja zaradi prepovedanega položaja. Španci pa so v drugem polčasu prvič resneje zagrozili v 56. minuti, ko je streljal Fabian Ruiz, Diogo Costa pa je strel ukrotil.

V 62. minuti pa so Portugalci le zadeli za 2:2, potem ko je po podaji razpoloženega Nuna Mendesa z leve strani in nekoliko srečnem odboju iz bližine spretno zadel Cristiano Ronaldo in tako dosegel svoj 138. gol za reprezentanco in skupno 938. v karieri.

Aleksander Čeferin je tolažil Lamina Yamala. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Na drugi strani se je kmalu zatem v obrambni akciji izkazal Mendes, ki je blokiral Pedrija, v 77. minuti pa je poskusil tudi dotlej ne posebej razpoloženi Lamine Yamal, a je bil njegov strel preslab za spremembo izida. Nevarnejši je bil Isco, ko je poskusil v 83. minuti s strelom od daleč, izkazal pa se je Costa.

Sledil je podaljšek, v katerem prav posebej veliko nevarnih akcij niti ni bilo, že v 121. minuti je sicer z glavo poskusil Diogo Jota, a tudi on zgrešil, tako da so tekmo odločile enajstmetrovke. Pri teh je v predzadnji seriji zgrešil španski veteran Alvaro Morata, zmago Portugalcem pa je zagotovil Ruben Neves.