Nekdanji italijanski nogometni zvezdnik Francesco Totti je vso kariero igral za Romo, in čeprav je kariero sklenil leta 2017, ostaja eden najpriljubljenejših športnih osebnosti na Apeninskem polotoku in širše.

Osmega aprila bi se moral udeležiti gala dogodka, ki ga organizira ruska spletna stran Bookmaker Ratings. V Moskvi so postavili velike plakate, na katerih Totti nosi znamenito številko 10, ob njem pa je napis: Cesar prihaja v tretji Rim. Kot je znano, je tretje rimsko cesarstvo zgodovinska ideja nacionalističnih voditeljev, Rusija in Moskva pa želita postati legitimni naslednici Rima in Carigrada kot prestolnici rimskega imperija in branilki krščanstva.

Toda utegne se zgoditi, da bo dogodek minil brez svetovnega prvaka iz leta 2006. Na Tottija so se namreč vsule kritike, da bi bil izlet v Moskvo promocija ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Moj izlet v Moskvo je v zadnjih dneh sprožil neskončne polemike. Nisem politik ali diplomat, sem športnik, ki promovira športne vrednote po svetu,« je Totti povedal za agencijo ANSA. »Če bom prejel poziv pristojnega organa, naj se ne udeležim dogodka v Moskvi, bom to storil brez odlašanja,« ni več tako navdušen 48-letni Totti,« ki bi sicer s svojo prisotnostjo tudi veliko zaslužil.

Francesco Totti je junak navijačev Rome. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Desničarska italijanska vlada, ki je podpirala Ukrajino proti ruski agresiji, zdaj pa tehta svoje stališče glede ameriške pobude za končanje vojne, še ni komentirala morebitnega Tottijevega izleta v Moskvo, mnogi opozicijski voditelji pa so ga pozvali, naj ga prekliče.