Arsenal v Lizboni šokiral favorizirano Barcelono

Arsenal je v Lizboni osvojil žensko ligo prvakov, potem ko je v finalu premagal Barcelono z 1:0. To je drugi naslov za Arsenal v zgodovini tega tekmovanja, prvič so ga Londončanke osvojile v sezoni 2006/07. Zmagoviti gol je v 75. minuti dosegla Stina Blackstenius po podaji Beth Mead, ki je v igro vstopila kot zamenjava.

Barcelona, ki je v zadnjih štirih sezonah trikrat osvojila ta prestižni naslov, je bila v tekmi proti Arsenalu favorit. Katalonke so imele večji del tekme prevlado v posesti žoge (67,8 odstotka) in so sprožile kar 20 strelov proti vratom Arsenala. Kljub temu pa so igralke Arsenala izkoristile svojo priložnost in zmagale.

Ponos in vrhunec kariere

Tekma je bila napeta že od začetka. Arsenal je imel priložnost za gol že v 21. minuti, ko je Irene Paredes iz Barcelone preusmerila žogo v lastno mrežo po podaji Fride Maanum. Vendar je VAR razveljavil gol zaradi ofsajda. Do odločilnega trenutka je prišlo v drugem polčasu, ko sta v igro vstopili Beth Mead in Stina Blackstenius. Meadova je v 75. minuti poslala natančno podajo, ki jo je Blacksteniusova spremenila v gol, kar je bilo dovolj za zmago.

Takole je Stina Blackstenius zabila odločilni gol. FOTO: Carlos Costa/AFP

Avstrijska vratarka Manuela Zinsberger FOTO: Filipe Amorim/AFP

Barcelona, ki je v prejšnjih treh tekmah dosegla kar 19 golov in v zadnjih štirih tekmah ohranila mrežo nedotaknjeno, ni uspela najti poti do mreže Arsenala. To je bilo prvič po 41 tekmah, da Barcelona ni dosegla gola, kar je še dodatno poudarilo izjemen dosežek Arsenala.

Odlična Aitana Bonmati je bila premalo za zmago Barcelone. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Kapetanka Kim Little je dvig pokala, ki ji ga je izročil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, označila za vrhunec svoje kariere in izpostavila ponos, ki ga čuti do svoje ekipe in kluba. »Tako sem ponosna na dekleta. Vesela sem, da smo to dosegle skupaj. Danes smo prišle in naredile točno to, kar smo si zadale,« je dejala po tekmi.