Tretji polčas na Bernabeuu v slačilnici sodnikov

Tokrat v glavni vlogi po tekmi niso bili nogometaši obeh ekip, temveč predsednik Barcelone Joan Laporta, ki je obiskal slačilnico sodnikov in od njih zahteval pojasnila za nekatere odločitve, potem ko so Madridčani velike rivale na svojem štadionu ugnali s 3:1 po golih Karima Benzemaja in Federica Valverdeja v prvem in enajstmetrovki Rodryga v zaključku drugega polčasa. Barcelono je v igro slabih 10 minut pred koncem rednega dela dvoboja vrnil Ferran Torres, Real pa je po zaslugi Rodryga z bele točke nato odločil derbi in spet zasedel vrh lestvice s tremi točkami naskoka pred Katalonci.

»Po koncu tekme, ko je bila sodniška ekipa že v slačilnici, je vstopil predsednik Barcelone Laporta in večkrat prosil za pojasnila glede nekaterih odločitev na tekmi. Laporto so prosili, da zapusti slačilnico, do nadaljnjih incidentov pa ni prišlo,« piše v zapisniku glavnega delivca pravice na nedeljski tekmi Joseja Marie Sancheza Martineza.

Pri Barceloni so menili, da bi moral Martinez iz VAR-sobe dobiti namig o prekršku Daniela Carvajala nad Robertom Lewandowskim v kazenskem prostoru, ko je bil izid še 2:1, Rodrygo je na drugi strani že čez nekaj sekund izsilil najstrožjo kazen, ko je Martinez vendarle dobil klic VAR-kolegov, si ogledal posnetek in pokazal na belo točko po prekršku Erica Garcie.

Trener Xavi Hernandez, ki se je po nedavnem porazu v Milanu z Interjem (0:1) v ligi prvakov hudoval nad predstavo Slavka Vinčića in sodelavcev ter dejal, da bi morali delivci pravice tako kot trenerji in nogometaši za svoja dejanja odgovarjati na novinarskih konferencah, po koncu niza sedmih zmag tokrat ni preveč komentiral sodnikov.

Ancelotti v pričakovanju zlate žoge za Benzemaja

»Včasih se znajdeš v slabem nizu, a na srečo so to le tri točke,« je povedal Xavi. »Poskušali smo, pokazali, da verjamemo. To je bila dobra priložnost, da ostanemo na vrhu la lige, a nam ni bilo usojeno. Nismo izkoristili trenutkov, ko smo bili boljši, Madrid se je dobro branil in občutek je, kot da nam v tem slabem nizu predstav nič ne uspeva. Sezona je še dolga in to so bile na srečo le tri točke, a mi to zdaj ni v veliko tolažbo. Ne bi rekel, da so bili tekmeci bolj intenzivni, mislim, da odloča zrelost in zavedanje glede tega, kako je potrebno tekmovati. V tem pogledu imam občutek, da smo bili slabši, oni so vedeli, kaj je potrebno storiti. V tem trenutku so zrelejša ekipa. Pri prvem golu bi, denimo, morali narediti prekršek, Madrid je izkoristil tri protinapade.«

Pred navijači Kataloncev so novi naporni dnevi, najprej v prvenstvu s tekmama proti Villarrealu in Athleticu iz Bilbaa z nekdanjim trenerjem Ernestom Valverdejem na čelu, sledita pa še zaključni koli skupinskega dela lige prvakov in prihod münchenskega Bayerna na Camp Nou (26. t. m.). Že pred tekmo z Bavarci bi Inter že z remijem na domači tekmi z Viktorio iz Plzna lahko potrdil napredovanje v osmino finala in novo hitro slovo Barçe oz. njeno selitev v izločilne boje evropske lige. Carlo Ancelotti, v minuli sezoni evropski in španski prvak s kraljevim klubom, teh težav v tem trenutku nima, Italijan je seveda nasmejan spregovoril z mediji po visoki zmagi nad rivali, ki so njegovo moštvo sicer v minuli sezoni sredi Madrida ponižali z 0:4.

»Sredi nedeljskega popoldneva je bilo vzdušje takšno, kot bi šlo za ligo prvakov,« je bil navdušen Ancelotti. »Ključen je bil prvi polčas, v katerem smo bili zelo učinkoviti. Takšne intenzivnosti nam ni uspelo ohraniti skozi ves obračun, toda tekmo smo imeli pod nadzorom. Maščevanje za 0:4? Ne, nismo želeli dvigniti noge s stopalke za plin, sicer pa razmišljamo le o dobivanju tekem, ne pa o razbijanju ekip. Osvojili smo tri točke za nas in tudi odvzeli tri našim najresnejšim konkurentom. Sezona je še dolga in tekem bo še veliko,« je dodal in si zaželel, da bi Benzema na ponedeljkovi podelitvi zlate žoge po pričakovanjih osvojil prestižno nagrado, svojo prvo v karieri.

»Kot sem dejal že pred tekmo, je na treningih vedno boljši. Za njim je dobra tekma, ne le zaradi gola. Upam, da osvoji zlato žogo, če jo bo, bo delno tudi naša,« je še povedal Ancelotti.