Tri točke so bonus, štiri pa lepa zaloga za prihodnost

V nadaljevanju preberite:



Zeleno-beli so v prvem mestnem dvoboju v sezoni zanesljivo z 2:0 premagali mlajše tekmece. Enega od golov in svojega prvega v sezoni je dosegel Andres Vombergar, ki je nato do konca jeseni zabil še sedem golov. Letos je 26-letni argentinski Slovenec dosegel en gol in je še dolžnik, a hkrati tudi velik in neizkoriščen Olimpijin adut v boju za prvaka.