Trojko slovenskih reprezentantov bo v Atenah vodil sloviti trener

Pri nogometnem velikanu iz Aten Panathinaikosu so se odločili za menjavo na trenerski klopi. Srb Dušan Jovanović ni upravičil pričakovanj vodstva kluba, zato so se 61-letniku zahvalili za sodelovanje. Zamenjal ga bo 70-letni Fatih Terim, ki je za turške medije že potrdil, da se seli v Atene: »Res je, dogovoril sem se s Panathinaikosom. V ponedeljek smo zaključili pogovore, že v sredo popoldne me v Atenah čaka prvi trening.«

FOTO: Pascal Lauener/Reuters

Po menjavi novo dokazovanje čaka tudi za trojico slovenskih reprezentantovin. Predvsem za prva dva, ki pod Jovanovićem nista imela mesta v prvi enajsterici, je menjava dobra novica. Terim je nazadnje vodil Galatasaray, pred tem pa tudi AC Milan, Fiorentino in turško reprezentanco. V svoji bogati kerieri je z Galatasarayjem leta 2000 osvojil pokal Uefa, Turčijo je leta 2008 na EP pripeljal v polfinale.

Panathinaikos v grškem državnem prvenstvu trenturno zaostaja le za Paokom, ki ima točko več.